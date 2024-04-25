У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
25 квітня 2024, 11:52
Зростання неминуче: Яким буде курс долара на кінець 2024 року. Прогноз курсу валют на тиждень (відео)
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Джерело: Мінфін
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