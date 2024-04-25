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25 квітня 2024, 8:10

США оголосили про пакет військової допомоги для України. Що увійшло

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.
Фото:super-hobby.com.ua

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Що включає пакет

Цей пакет включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:

  • ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, включаючи набої для кулеметів для боротьби з безпілотними літальними системами (БПЛА);
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • броньовані транспортні засоби із захистом від мін (MRAP);
  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • протитанкові системи TOW, Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • протиброньові міни;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Читайте: Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
w33
w33
25 квітня 2024, 11:11
#
Дякуємо діду і народу США, тепер рашці хана
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