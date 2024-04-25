Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони. Про це повідомляється на сайті Пентагону.
25 квітня 2024, 8:10
США оголосили про пакет військової допомоги для України. Що увійшло
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Що включає пакет
Цей пакет включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:
- ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, включаючи набої для кулеметів для боротьби з безпілотними літальними системами (БПЛА);
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- броньовані транспортні засоби із захистом від мін (MRAP);
- багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- протитанкові системи TOW, Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- аеродромно-допоміжне обладнання;
- протиброньові міни;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Джерело: Мінфін
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