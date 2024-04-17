МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками
Головне за середу: прогнози курсу валют від МВФ та бізнесу, Данія виділила 300 млн євро для України
Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме. За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2024 рік — 41,0 грн/долар, 2025 рік — 45,8 грн/долар.
Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн євро
Данія виділила новий пакет військової допомоги для України на 2,2 млрд данських крон (близько 295 млн євро), у якому 200 млн крон (27 млн євро) — на підтримку українських виробників оборонно-промислового комплексу.
Бізнес очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців становитиме 40,4 грн за долар
Курсові очікування незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,44 грн/дол. США (в попередньому кварталі — 40,06 грн/дол. США). Про це йдеться в результатах опитування керівників компаній у І кварталі 2024 року.
Українці продовжують нести гроші на депозити: чи протримаються ставки у травні
Хвиля знижень депозитних ставок за гривневими вкладами населення потроху вщухає. Цього разу ставки за гривневими строковими вкладами змінювали три малі банки, причому двоє з них ставки знижували, один — підвищив. Середні ставки за 3-місячними вкладами учасників нашого огляду наразі становлять 14,39% річних, при тому, що інфляція у річному вимірі в березні скоротилась до 3,2%. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».
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