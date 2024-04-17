Головне за середу: прогнози курсу валют від МВФ та бізнесу, Данія виділила 300 млн євро для України

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме. За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2024 рік — 41,0 грн/долар, 2025 рік — 45,8 грн/долар.

Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн євро

Данія виділила новий пакет військової допомоги для України на 2,2 млрд данських крон (близько 295 млн євро), у якому 200 млн крон (27 млн євро) — на підтримку українських виробників оборонно-промислового комплексу.

Бізнес очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців становитиме 40,4 грн за долар