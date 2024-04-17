Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн євро

Данія виділила новий пакет військової допомоги для України на 2,2 млрд данських крон (близько 295 млн євро), у якому 200 млн крон (27 млн євро) — на підтримку українських виробників оборонно-промислового комплексу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

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Що відомо про допомогу

Крім підтримки наших виробників, виділяють загалом майже 2 мільярди данських крон на закупівлю амуніції, дронів і компонентів до ракет у співпраці із Нідерландами та Чехією, а також на посилення морської компоненти Сил Оборони нашої Держави.

«Данія системно підтримує українських виробників у різноманітних сферах. Нині до них додався і оборонно-промисловий комплекс. Це важливий вклад не лише у нашу стійкість на полі бою, але у нашу економіку, адже це робочі місця для українців і податки, які залишаються всередині країни», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Фінансування українських компаній

Крім того, Данія розширила фінансування Данського експортно-інвестиційного фонду на 300 млн данських крон. Фонд підтримує не лише данських експортерів, але й надає фінансові інструменти для українських компаній, які мають данських постачальників та данські компанії, які готові інвестувати в Україну.

Фонд вже відібрав 21 проєкт, який Данія готова реалізувати в Україні. Наразі проєкти на стадії оцінки.

За її словами, крім підтримки інвестицій в Україну, партнери готові підтримувати український імпорт у Данію. Країна вже має кілька пілотних проєктів. Наприклад, у данських супермаркетах з’явилися полиці із товарами, зробленими в Україні.