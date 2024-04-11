Рада ухвалила закон про мобілізацію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 квітня 2024, 11:24

Рада ухвалила закон про мобілізацію

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10449 про мобілізацію.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

Що передбачає закон

Основні положення з законопроєкта про мобілізацію:

  • Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
  • Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
  • Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.
  • Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
  • Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
  • Ті, хто отримав II — III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
  • Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
  • Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.
  • Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
  • Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).

Що далі

Документ має підписати спікер Верховної Ради і передати його на підпис президенту. Після цього закон вступає в дію через місяць.

Норма про демобілізацію

З законопроєкту виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що тепер уряду доручать розробити окремий законопроєкт, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. На його розробку заклали термін у 8 місяців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 45

+
+59
Riojas
Riojas
11 квітня 2024, 11:31
#
Ура, товарищи
+
+89
Бедный папа
Бедный папа
11 квітня 2024, 11:33
#
Нет, я пока не собираюсь @Кошевой, орден «За заслуги» III степени, 2022
+
+59
Саша Ник
Саша Ник
11 квітня 2024, 11:33
#
Наконец-то начнём контрнаступление!
+
+59
Антон Куминов
Антон Куминов
11 квітня 2024, 11:36
#
Уже ж было раз
+
+59
Саша Ник
Саша Ник
11 квітня 2024, 11:37
#
Второе будет успешным ©
+
+30
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 квітня 2024, 11:35
#
В тцк очереди будут…
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
11 квітня 2024, 11:49
#
Ну, или в банк, платежку со штафом оплатить… А там и до исполнительной не далеко.

Та ладно. Мы ж не рабі?)
+
0
mixerhack
mixerhack
11 квітня 2024, 11:56
#
Они и сейчас там есть
+
0
Criptor82
Criptor82
11 квітня 2024, 11:39
#
Зараз почнеться «битва» в коментарях. Скоро вийдуть на зв’язок всі ключові міста України, а також Москва, Варшава, Берн, доєднаються ті хто вже два роки в Америці, ОАЕ та Монако. Да почнеться битва :))
+
+29
financialGenius
financialGenius
11 квітня 2024, 12:04
#
Думаете дети чинушей сидят на этом форуме , что бы выходить на связь с рабами ?)
+
0
Criptor82
Criptor82
11 квітня 2024, 12:16
#
Financialgenius. Ну ви ж з Швейцарії написали! :))
+
0
Pablito
Pablito
11 квітня 2024, 11:42
#
Колись давно, пару тисяч років тому, доля усього світу залежала від фріків, які призначали власних коней на найвищі державні посади або спалювали власну столицю задля гарного співу на фоні пожеж.

А в наш час технологій і інституцій доля усього світу залежить від такої собі психічно хворої (в прямому лікарському сенсі) Марджорі Тейлор Грін.

Чи то така собі стандартна спіраль історії. Чи скоріше — у цьому гнилому світі завжди було тільки так.

Що робити Україні з усим цим?

Показати, що не будемо мовчки йти в небуття. А саме. Посилити удари по НПЗ і додати до них будь-які інші небезпечні підприємства хімічної чи будь-якої іншої промисловості. Або Україна отримує адекватну допомогу і може концентруватись на військових силах ворога або посилює асиметричні заходи, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків для усього світу. Так, шантаж. Щоб стало зрозуміло навіть найтупішим і найбоягузливішим «партнерам».

І так. Дрони. Мільйони дронів різних типів. І РЕБ.
+
+72
veritas69
veritas69
11 квітня 2024, 11:52
#
Люди які керують Україною не пов’язують своє майбутнє з нею. Вони хочуть зустріти старість тихому та безпечному місці разом зі своїми грошими. І для них це цілком реально, якщо будуть дослухатися до порад «західних партнерів»
+
0
malfar
malfar
11 квітня 2024, 11:53
#
Так, слушні поради, але, здається, у влади інші думки…
+
+30
Riojas
Riojas
11 квітня 2024, 11:53
#
Я советую вам посмотреть на риторику CNN по конфликту Израиль — Палестина. Началось это естественно как дичайший теракт, 11 сентября для Израиля и нужно максимально помочь. Сейчас, и с начала года точно, Палестина — несчастная жертва геноцида, красочно показаны разбомбленные дома, больницы, описываются жертвы. Я к чему — я уж точно не готов давать оценку, кто там на ближнем востоке прав, но если отношение к нашей войне перейдет вот в такую фазу — о какой бы то ни было помощи мы можем забыть
+
0
Pablito
Pablito
11 квітня 2024, 11:55
#
Если помощь и дальше будет в текущем ключе — ни о какой победе над рашкой речи не будет. Будут только бесчисленные жертвы и все. Нужны новые подходы. Усиление ассиметричных действий.
+
0
Riojas
Riojas
11 квітня 2024, 12:01
#
Я согласен, продолжать просто как сейчас это путь в никуда и бессмысленные жертвы. Но ассиметричными действиями мы можем сделать ещё хуже, ну вот представьте если бы сегодня ночью сбили не 16 из 20 ракет, а 4 из 20, а остальные достигли бы цели… А сбивают их только западным оружием
+
0
Pablito
Pablito
11 квітня 2024, 12:39
#
Через пару недель уже не будет ракет сбивать и 4 штуки, если так пойдет. Нужна срочно новая стратегия исходя из худшей ситуации с помощью. Будет ситуация с помощью лучше — ок, будет бонус. Но нужна стратегия ассиметричной войны для убеждения «партнеров» пересмотреть свои трусливые подходы.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
11 квітня 2024, 12:10
#
А ты реально видишь варианты победы в виде выхода хотя бы на границы 2022 года?
+
0
Pablito
Pablito
11 квітня 2024, 12:43
#
Дело не в границах. Или Украина подорвет рашинскую экономику и сделает условия продолжения войны для противника несоразмерными с выгодоприобретениями или нет. Если сделает — с границами все будет хорошо. Нет — все будет плохо. Считаю, что все решаться будет не в боях за конкретное село, а в экономике. Задача Украины — вызвать хаос во вражеской экономике. Да, звучало как утопия, но результаты с НПЗ показали, что это таки реально.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
11 квітня 2024, 12:53
#
Ну и к чему всё это привело с НПЗ? Что произошло критического?
+
0
Pablito
Pablito
11 квітня 2024, 13:04
#
Дефицит бензина в рашке, рост цен там, просьба Казахстану спасти ситуацию, америкосы засуетились, сокращение выработки топлива и взрывчатых веществ для агрессии и необходимость в больших поставках извне. И все это — результат пока еще весьма скромных ударов месяц назад. Которые пока вовсе прекратились. А если не прекращать, а лишь усиливать (причем, как я сказал, бить не только по НПЗ, но и по уязвимой химпромышленности, например)?
+
0
Romich
Romich
11 квітня 2024, 13:10
#
В Україні знищені всі НПЗ від самого початку війни, і так, були проблеми з паливом, ми їх всі памʼятаємо. Зараз цих проблем немає, завозиться з Європи і продається прямо «з коліс» ну або закачується в нафтобази, які теж доречі сильно постраждали. Свого палива ми парктично не маємо, і ведемо так війну вже 3-й рік, не кажу вже про нормальне функціонування всієї країни. От і кацапи вже звернулися по допомогу, і вона буде, Казахстан, або Китай зможуть забезпечити їх за кругленьку суму. Джаст бізнес. На масовані ураження їх промисловості ми поки що все одно не здатні, точково це не вирішує проблему.
+
0
Botanic
Botanic
11 квітня 2024, 11:48
#
А що з арештом коштів на рахунках ? Начебто це питання пару днів назад повертали знову на обговорення ?
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 квітня 2024, 13:07
#
Комітет не одобрив, а як правку не проголосували.
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
11 квітня 2024, 11:49
#
Была какая та надежда, что эти &вари в Раде не последние *** и не примут этот антинародный закон. Надежда умерла
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
11 квітня 2024, 11:55
#
На результат это не повлияет.
+
+15
Exba
Exba
11 квітня 2024, 12:17
#
Часть отказалась голосовать, + им в карму и мой голос на следующих выборах
+
+43
Lolik1837
Lolik1837
11 квітня 2024, 11:56
#
А деньги и ОВГЗ со счетов по любому снимать придется потому, что военкомы будут иметь право наложить штраф в 22 тысячи столько раз , сколько они захотят. А при неуплате будут арестовывать имущество и счета. Так, что по ходу и недвижимость с авто тоже надо надо на матерей, дочерей переоформлять . Иначе могут отобрать. И ведь штрафы будет накладывать не суд, а человек не семи пядей во лбу. Вы представляете какая у него неограниченная власть и поле для коррупции будет?
+
+29
Riojas
Riojas
11 квітня 2024, 12:04
#
Если человек с начала года и до 11 мая (а закон вступит в силу через месяц после подписания) не выведет деньги, то тут медицина бессильна
+
0
teodor220
teodor220
11 квітня 2024, 11:59
#
Несемось…
+
+15
Oligarh
Oligarh
11 квітня 2024, 11:59
#
Нотариусы и юристы озолотятся сейчас
+
0
innapcholko
innapcholko
11 квітня 2024, 12:02
#
Отличная новость
+
+24
Игорь УА
Игорь УА
11 квітня 2024, 12:15
#
Давно пора, границы 1991 года сами на себя не выйдут.
+
0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
11 квітня 2024, 12:31
#
Может так получится, что уже не кому будет на них выходить
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
11 квітня 2024, 12:32
#
:)
+
0
Rubi0
Rubi0
11 квітня 2024, 12:21
#
Безвиз и кофе в венской опере не на часі.
+
0
BIlE
BIlE
11 квітня 2024, 12:30
#
Наслідки всім зрозумілі. З цією владою викоситься треть населення, здадуть території, повісять борги на сотню років. А в даний період оберуть громадян, продовжать нагрібати в «кишені» на війні, закупках, роботах і преміях… Звісно ніхто силовиків не буде застосовувати в ЗСУ, хоча їх дуже багато і як правило роботу роблять по типу трутнів, вони потрібні на випадок бунту і відходу. От що буває, коли долю вирішують громадяни з інтелектом 70%.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 квітня 2024, 12:38
#
Не третину, а повна зачистка. Прокидайтесь вже, люди і зрозумійте накінець, що відбувається.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 квітня 2024, 12:40
#
Смерті сотень тисяч українців тепер на совісті жменьки нелюдей. Але перед Богом понесуть відповіді всі.
+
0
innapcholko
innapcholko
11 квітня 2024, 12:43
#
Заготовка для массовых захоронений
https://www.youtube.com/watch?v=aV-IPxBLVjA
+
0
innapcholko
innapcholko
11 квітня 2024, 12:48
#
Законопроект принят без правок… т.е. являеться анти-конституционным!
+
+15
Bookseller
Bookseller
11 квітня 2024, 12:55
#
Из этого закона следует, что если у тебя нет военного билета, то тебе нет смысла обновлять данные дистанционно. То есть нет смысла их вообще обновлять. Так как в любом случае без военника ты вне закона. А идти в тцк за военником, это такое себе удовольствие…
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 квітня 2024, 13:06
#
ГОЙДА!
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 квітня 2024, 13:06
#
Резко заблыи аргумент про «500к это не дополнительно, это для замены» и приняли эту дичь без правок почти.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Bookseller, EvilReptiloid, innapcholko, johnsmit, zamis, Бедный папа и 94 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами