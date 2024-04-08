Україна готова брати кредити від США, населення рекордно скоротило купівлю валюти: головне за 8 квітня

Президент заявив, що Україні потрібна допомога США «чим швидше, тим краще». Тому він готовий погодитися на позику. Зеленський поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що «розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу».

Населення у березні купило рекордно низький обсяг валюти

Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн. Це найнижчий показник з вересня 2023 року.

Нацбанк підписав меморандум з Мінфіном США про співпрацю у сфері кібербезпеки

Його підписання дає можливість Національному банку та Міністерству фінансів США продовжувати співпрацю, що стала результатом попередніх домовленостей між інституціями щодо підтримки України в питаннях кібербезпеки та наданні всебічної допомоги для подальшої розбудови можливостей кіберзахисту України, зокрема банківського та фінансового секторів.

В Україні можуть запустити програму оренди житла з правом його викупу

«Укрфінжитло» удосконалює програму доступного іпотечного кредитування «єОселя» та розробляє нові, зокрема програму оренди з правом викупу.

Долар і євро 8−12 квітня: яку валюту почали завозити активніше й де осідає валютна готівка