Україна готова брати кредити від США, населення рекордно скоротило купівлю валюти: головне за 8 квітня
Президент заявив, що Україні потрібна допомога США «чим швидше, тим краще». Тому він готовий погодитися на позику. Зеленський поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що «розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу».
Населення у березні купило рекордно низький обсяг валюти
Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн. Це найнижчий показник з вересня 2023 року.
Нацбанк підписав меморандум з Мінфіном США про співпрацю у сфері кібербезпеки
Його підписання дає можливість Національному банку та Міністерству фінансів США продовжувати співпрацю, що стала результатом попередніх домовленостей між інституціями щодо підтримки України в питаннях кібербезпеки та наданні всебічної допомоги для подальшої розбудови можливостей кіберзахисту України, зокрема банківського та фінансового секторів.
В Україні можуть запустити програму оренди житла з правом його викупу
«Укрфінжитло» удосконалює програму доступного іпотечного кредитування «єОселя» та розробляє нові, зокрема програму оренди з правом викупу.
Долар і євро 8−12 квітня: яку валюту почали завозити активніше й де осідає валютна готівка
В умовах війни та невизначеності щодо обсягів та графіків отримання Україною американської міжнародної фінансової допомоги, бізнес та населення цього тижня продовжать перестраховуватися. Як це може вплинути на курс, і яким він буде 8−12 квітня — у свіжому прогнозі «Мінфіну».
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