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8 квітня 2024, 20:00

Україна готова брати кредити від США, населення рекордно скоротило купівлю валюти: головне за 8 квітня

Україна готова взяти у борг у США — Зеленський

Президент заявив, що Україні потрібна допомога США «чим швидше, тим краще». Тому він готовий погодитися на позику. Зеленський поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що «розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу».

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Джерело: Мінфін
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