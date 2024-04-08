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8 квітня 2024, 14:10

Нацбанк підписав меморандум з Мінфіном США про співпрацю у сфері кібербезпеки

Національний банк України та Міністерство фінансів США підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України та Міністерство фінансів США підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

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Його підписання дає можливість Національному банку та Міністерству фінансів США продовжувати співпрацю, що стала результатом попередніх домовленостей між інституціями щодо підтримки України в питаннях кібербезпеки та наданні всебічної допомоги для подальшої розбудови можливостей кіберзахисту України, зокрема банківського та фінансового секторів.

Метою цього документа є організація взаємодії між Національним банком України та Міністерством фінансів США для:

  • реалізації механізмів обміну інформацією у сфері кібербезпеки та актуальних кіберзагроз;
  • подальшого розвитку Центру кіберзахисту Національного банку (CSIRT-NBU);
  • розроблення та реалізації заходів підтримки Національного банку з питань кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах України.

Меморандум набув чинності 4 квітня 2024 року. Він визначає методи обміну інформацією про загрози кібербезпеці та інциденти, учасників кіберзагроз, а також дає змогу сторонам проводити спільні навчання, експерті форуми тощо.

Джерело: Мінфін
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