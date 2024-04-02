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2 квітня 2024, 18:59

Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Електронний кабінет призовника з’явиться на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг».

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко раніше заявляла, що після підписання законопроєкту достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути.

У кабінеті буде також доступний сертифікат захисника. Це робоча назва для витягу з реєстру «Оберіг» про військовозобов'язаного.

«Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат», — зазначила Черногоренко.

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Чи будуть в електронному кабінеті повістки

Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в електронному кабінеті військовозобов'язаного повістки.

«Повістки — це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого „мобілізаційного“ закону», — заявила вона.

Варто зазначити, що законопроєкт про мобілізацію незабаром можуть винести на друге читання у Верховній Раді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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