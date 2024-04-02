У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Електронний кабінет призовника з’явиться на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг».

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко раніше заявляла, що після підписання законопроєкту достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути.

У кабінеті буде також доступний сертифікат захисника. Це робоча назва для витягу з реєстру «Оберіг» про військовозобов'язаного.

«Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат», — зазначила Черногоренко.

Читайте також: Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Чи будуть в електронному кабінеті повістки

Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в електронному кабінеті військовозобов'язаного повістки.

«Повістки — це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого „мобілізаційного“ закону», — заявила вона.

Варто зазначити, що законопроєкт про мобілізацію незабаром можуть винести на друге читання у Верховній Раді.