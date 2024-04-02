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2 квітня 2024, 18:35

Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Фото: president.gov.ua

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Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за даний закон ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис президенту. Однак відтоді він лежав без підпису голови держави.

Законопроєкт ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України.

Закон набирає чинності з наступного дня з дати його опублікування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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penetrator1963
penetrator1963
2 квітня 2024, 19:01
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Это точно. ещё не все ролики в тик-токе сняты, не все вайны в инсте запощены. надо было открутить вверх, до 80 лет. а то деды воевали, ещё повоюют. руки то помнят, как автомат держать. заодно и пенсионному фонду поможем.
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