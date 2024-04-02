Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
2 квітня 2024, 18:35
Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років
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Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за даний закон ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис президенту. Однак відтоді він лежав без підпису голови держави.
Законопроєкт ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України.
Закон набирає чинності з наступного дня з дати його опублікування.
Джерело: Мінфін
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