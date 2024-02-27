Розробка електронного кабінету призовника, який має зʼявитися на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг», готова на 40−50%. Про це в інтервʼю Forbes повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Електронний кабінет військовозобов’язаного готовий наполовину — Міноборони
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В січні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 10062, який зараз знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського. Він передбачає зокрема створення кабінету військовозобовʼязаного.
«Після підписання законопроєкту нам достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути», — сказала Черногоренко.
У кабінеті буде також доступний сертифікат захисника. Це робоча назва для витягу з реєстру «Оберіг» про військовозобов'язаного.
«Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат», — зазначила Черногоренко.
Нагадаємо
Раніше Чорногоренко заявляла, що електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку другого кварталу 2024 року.
Чи будуть в електронному кабінеті повістки
Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в електронному кабінеті військовозобов'язаного повістки.
«Повістки — це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого „мобілізаційного“ закону», — зазначила вона.
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