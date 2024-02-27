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27 лютого 2024, 14:24

Електронний кабінет військовозобов’язаного готовий наполовину — Міноборони

Розробка електронного кабінету призовника, який має зʼявитися на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг», готова на 40−50%. Про це в інтервʼю Forbes повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Розробка електронного кабінету призовника, який має зʼявитися на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг», готова на 40−50%.
Фото: pozovna.in.ua

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В січні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 10062, який зараз знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського. Він передбачає зокрема створення кабінету військовозобовʼязаного.

«Після підписання законопроєкту нам достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути», — сказала Черногоренко.

У кабінеті буде також доступний сертифікат захисника. Це робоча назва для витягу з реєстру «Оберіг» про військовозобов'язаного.

«Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат», — зазначила Черногоренко.

Нагадаємо

Раніше Чорногоренко заявляла, що електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку другого кварталу 2024 року.

Чи будуть в електронному кабінеті повістки

Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в електронному кабінеті військовозобов'язаного повістки.

«Повістки — це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого „мобілізаційного“ закону», — зазначила вона.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 лютого 2024, 15:05
#
Цифровізація вбиває.
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
27 лютого 2024, 15:24
#
Катерина народилася 2 жовтня 1986 року у місті Рені Одеської області. Кто папа, кто мама? ничего не известно о весьма молодой заступнице самого министра. В википедии практически 0. Зато скорость карьеры запредельная.
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
27 лютого 2024, 15:35
#
Під 40 це молода?
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