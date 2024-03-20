Україна отримала від ЄС перший транш макрофінансової допомоги на 4,5 мільярда євро
Україна отримала 4,5 млрд євро, прогноз росту ВВП від НБУ, продовження пільгового режиму для торгівлі: головне за 20 березня
У середу, 20 березня, до держбюджету України надійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.
НБУ зберігає прогноз зростання ВВП на 2024 рік на рівні 3,6%
Національний банк України не планує переглядати свій прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році, який становить 3,6%. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Рада збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро
Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N9456, яким збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро.
Шмигаль пообіцяв Єврокомісії зменшити кількість держбанків
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Один з пунктів — зменшення кількості державних банків.
ЄС продовжить пільговий режим та імпорт з України, але з гарантіями для фермерів
Парламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни.
НБУ зменшив заробітки банкірів: фінансисти розповіли, коли почнуть різати дохідність депозитів
Вже майже тиждень ринок живе в умовах нової ключової ставки і дохідності депозитних сертифікатів НБУ. Банки поки що не відреагували на ці зміни, тож у вкладників є останній шанс зафіксувати поточну, вищу дохідність депозитів. Які умови розміщення коштів пропонують зараз приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
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