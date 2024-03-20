Україна отримала 4,5 млрд євро, прогноз росту ВВП від НБУ, продовження пільгового режиму для торгівлі: головне за 20 березня

У середу, 20 березня, до держбюджету України надійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

НБУ зберігає прогноз зростання ВВП на 2024 рік на рівні 3,6%

Національний банк України не планує переглядати свій прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році, який становить 3,6%. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Рада збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N9456, яким збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро.

Шмигаль пообіцяв Єврокомісії зменшити кількість держбанків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Один з пунктів — зменшення кількості державних банків.

ЄС продовжить пільговий режим та імпорт з України, але з гарантіями для фермерів

Парламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни.

НБУ зменшив заробітки банкірів: фінансисти розповіли, коли почнуть різати дохідність депозитів