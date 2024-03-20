ЄС продовжить пільговий режим та імпорт з України, але з гарантіями для фермерів

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«Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільгосппродукції до ЄС буде продовжено ще на один рік — до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах агресивної російської війни», — зазначили у Брюсселі.

Водночас Європейська комісія «може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС».

За чинним регламентом, «екстрене гальмування» може застосовуватися «для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме — птиці, яєць та цукру». Депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед.

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Вони також добилися від ЄК твердих зобов'язань щодо заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за два попередні роки, тарифи будуть знову запроваджені.

«Сьогоднішня угода посилює незмінну прихильність ЄС до підтримки України в умовах жорстокої агресивної війни Росії — до перемоги України», — зазначила доповідачка з цього питання Сандра Калнієте.

Нагадаємо

Водночас за її словами, парламент почув занепокоєння фермерів ЄС і посилив захисні заходи, які зменшать тиск на них у разі раптового зростання українського імпорту.Після початку повномасштабної війни ЄС запровадив автономні торговельні заходи, які дозволяють безмитний доступ усіх українських товарів до ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у 2023 році.