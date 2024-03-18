Гривня оновлює мінімуми, уряд ухвалив план на залучення 50 млрд євро: головне за 18 березня

На міжбанку курс долара, 18 березня, встановив новий рекорд — 39 гривень. Про це свідчать дані торгів. Євро також рекордно росте на міжбанку — курс доходив до 42,51−42,54. Водночас НБУ встановив офіційний курс на 19 березня на рівні 38,9844 грн/$, що є історичним мінімумом для української валюти.

Кабмін ухвалив План для Ukraine Facility

18 березня Кабінет Міністрів ухвалив План для Ukraine Facility, який є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.

Індексація пенсій: з 1 березня пенсії зросли у середньому майже на 400 гривень