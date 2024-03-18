Падіння триває: на міжбанку курс вперше перетнув позначку 39 гривень за долар
Гривня оновлює мінімуми, уряд ухвалив план на залучення 50 млрд євро: головне за 18 березня
На міжбанку курс долара, 18 березня, встановив новий рекорд — 39 гривень. Про це свідчать дані торгів. Євро також рекордно росте на міжбанку — курс доходив до 42,51−42,54. Водночас НБУ встановив офіційний курс на 19 березня на рівні 38,9844 грн/$, що є історичним мінімумом для української валюти.
Кабмін ухвалив План для Ukraine Facility
18 березня Кабінет Міністрів ухвалив План для Ukraine Facility, який є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.
Індексація пенсій: з 1 березня пенсії зросли у середньому майже на 400 гривень
В Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн.
Мінекономіки оцінило зростання ВВП в січні-лютому на рівні 3,6%
Чи продовжить долар дорожчати — прогноз «Мінфіну»
14 березня НБУ встановив курс на рівні 38,7878 грн/$, а цей тиждень почнеться з рівня 38,7998 грн/$. Відповідним чином реагував і готівковий курс. Якщо у понеділок середній курс продажу долара в банках становив 38,5 грн/$, то в п’ятницю сягнув вже 38,95 грн/$. Що буде із вартістю нацвалюти у найближчій перспективі — розбирався «Мінфін».
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