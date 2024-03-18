Кабмін ухвалив План для Ukraine Facility

18 березня Кабінет Міністрів ухвалив План для Ukraine Facility, який є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро . Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.

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Що відомо про план

За словами Шмигаля, план містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

«Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як „зелений“ перехід, цифровізація, євроінтеграція», — зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу країну та наблизити членство в ЄС.

Що дає реалізація плану

Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.