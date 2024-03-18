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18 березня 2024, 11:36

Індексація пенсій: З 1 березня пенсії зросли у середньому майже на 400 гривень

В Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

В Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн.
Фото:depositphotos

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Як змінився розмір пенсій

Із 1 березня 2024 року пенсії для майже 10 млн пенсіонерів були проіндексовані з урахуванням коефіцієнта 1,0796. В середньому виплати по Україні зросли на 397,07 грн.

Середній розмір пенсії після індексації становить 5 792,02 грн.

Наразі розмір мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів віком 65+ становить 3 370,00 грн.

Мінімальні пенсійні виплати для пенсіонерів віком: старше 80 років — 3 370,00 грн, 70−80 років — 3 240,00 грн, до 70 років — 2 980,00 грн. У інших непрацюючих осіб мінімальна пенсія — 2 725,00 грн.

Крім того, з 1 березня збільшено розміри мінімальних пенсій для непрацездатних осіб у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму із 2093 грн — до 2 361,00 грн.

Також пенсії перераховані для осіб з інвалідністю серед чорнобильців та учасників бойових дій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
innapcholko
innapcholko
18 березня 2024, 12:44
#
Это издевательство!
+
0
TAN72
TAN72
18 березня 2024, 12:50
#
Кто не работал получает пенсию такую же что человек проработавший всю жизнь 🤨
+
0
bonv
bonv
18 березня 2024, 13:24
#
В середньому…
+
0
bonv
bonv
18 березня 2024, 13:26
#
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
innapcholko
innapcholko
18 березня 2024, 13:42
#
Коллаборанты при власти не удержались
Https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43831
Все-таки скопировали с Рашки — 11079 — хотят мобилизовать ЗЕКов
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