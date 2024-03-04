Головне за понеділок: збільшення військового збору, НБУ змінив умови рефінансу
Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.
Нацбанк змінив умови свого рефінансування
З початку повномасштабної війни головним джерелом фінансування бюджету стали запозичення
Найбільшим джерелом фінансування Держбюджету України з 24 лютого 2022 року стали міжнародні запозичення. Найбільшим джерелом фінансування Держбюджету України у перші два місяці 2024 року є ОВДП. Обсяг залучених облігацій внутрішньої державної позики склав $1,95 млрд.
НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури України
Нацбанк у межах реалізації функції оверсайту та за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Курс долара та євро на початку весни: чому розслабитися не вийде
Перша декада березня на валютному ринку України мине напружено. Причому «законодавцем» курсового тренду буде міжбанк. Готівковий ринок почне працювати з огляду на те, як поводитиметься безготівковий долар і євро на наших торгах. Але особливо цікаво стане у другій половині тижня, коли до суто українських чинників ще додадуться й міжнародні події.
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