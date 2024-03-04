Головне за понеділок: збільшення військового збору, НБУ змінив умови рефінансу

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Нацбанк змінив умови свого рефінансування

З початку повномасштабної війни головним джерелом фінансування бюджету стали запозичення

Найбільшим джерелом фінансування Держбюджету України з 24 лютого 2022 року стали міжнародні запозичення. Найбільшим джерелом фінансування Держбюджету України у перші два місяці 2024 року є ОВДП. Обсяг залучених облігацій внутрішньої державної позики склав $1,95 млрд.

НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури України

Нацбанк у межах реалізації функції оверсайту та за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Курс долара та євро на початку весни: чому розслабитися не вийде