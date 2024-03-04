З початку повномасштабної війни головним джерелом фінансування бюджету стали запозичення

Найбільшим джерелом фінансування Держбюджету України з 24 лютого 2022 року стали міжнародні запозичення. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Міжнародна допомога

За останні два роки під час повномасштабної війни Україна отримала понад $75 зовнішньої допомоги.

У 2022 році було залучено близько $37 мільярдів, а в 2023 році — понад $42 мільярди.

Фінансування 2024 рік

Найбільшим джерелом фінансування Держбюджету України у перші два місяці 2024 року є ОВДП. Обсяг залучених облігацій внутрішньої державної позики склав $1,95 млрд.

Міжнародна допомога сягнула $1,2 млрд від Японії, Норвегії та Іспанії. 75% від загального обсягу фінансування було залучено у формі грантів.

Дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету на цей рік становить понад 20% від ВВП, що дорівнює $37 мільярдам. Уряд розраховує, що з Європейського Союзу вдасться залучити 17,3 мільярдів євро, з 4,5 мільярдами євро очікується фінансування в березні.