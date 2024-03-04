Нацбанк змінив умови свого рефінансування

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Цим документом він затвердив нові коефіцієнти, з якими регулятор приймає у заставу урядові ОВДП (облігації внутрішньої держпозики) при кредитуванні банків.

Розмір цих коефіцієнтів залежить від терміну держоблігацій, що надаються в заставу, та від розміру купона (відсоткової прибутковості) за ними. Зокрема, по гривневих паперах він перебуває у межах від 45% до 92%. Це означає, що, надавши в ході оформлення рефінансування НБУ облігацій, наприклад, на 1 млн. грн., банк зможе отримати під таке забезпечення 450−920 тис. грн. кредиту.

За ОВДП в інвалюті Національний банк затвердив коефіцієнти від 86 до 95%.

При цьому НБУ скасував своє попереднє рішення № 190-рш від 19 квітня 2022 року, яким під час рефінансування та надання застави у вигляді ОВДП встановлювався коефіцієнт у розмірі 100%.

Цим же рішенням № 66-рш Національний банк затвердив 100% коефіцієнт при рефінансуванні під заставу його депозитних сертифікатів. При наданні забезпечення у вигляді гривневих коштів також працюватиме 100% коефіцієнт, а іноземної валюти — 95%.

Водночас варто зазначити, що на цей час не спостерігається попиту на кредитування з боку Національного банку, українська банківська система працює в умовах профіциту ліквідності.

Востаннє НБУ надавав своє рефінансування понад 30 днів у березні 2023 року, тоді Банк ¾ отримав від нього 140 млн грн., а до цього — Перший інвестиційний банк 50 млн грн у лютому того ж року.

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