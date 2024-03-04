Нацбанк у межах реалізації функції оверсайту та за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури України
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Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме:
- «MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
- «Visa»,Visa International Service Association, США;
- «NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;
- «PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;
- «Moneycom», ТОВ «Свіфт Гарант», Україна;
- «Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.
Зазначається, що дві платіжні системи — PrivatMoney та Moneycom — є новими в переліку порівняно з 2022 роком.
Крім того, за підсумками діяльності у 2023 році визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:
- АТ КБ «Приватбанк» (СЕП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
- АТ «ПУМБ» («PrivatMoney»);
- ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» («Фінансовий світ»).
Також за результатами 2023 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг», ПрАТ «Український процесинговий центр» та ТОВ «ТАС Лінк».
Як пояснили в НБУ, до об'єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, регулятор встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.
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