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4 березня 2024, 12:42

НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури України

Нацбанк у межах реалізації функції оверсайту та за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк у межах реалізації функції оверсайту та за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Фото:depositphotos

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Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме:

  • «MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
  • «Visa»,Visa International Service Association, США;
  • «NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;
  • «PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;
  • «Moneycom», ТОВ «Свіфт Гарант», Україна;
  • «Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.

Зазначається, що дві платіжні системи — PrivatMoney та Moneycom — є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

Крім того, за підсумками діяльності у 2023 році визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:

Також за результатами 2023 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг», ПрАТ «Український процесинговий центр» та ТОВ «ТАС Лінк».

Як пояснили в НБУ, до об'єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, регулятор встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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