У Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку другого кварталу 2024 року. Про це заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла в ефірі телемарафону.

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«Ми зможемо, скажімо так, перший етап — запровадження функціонала електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі», — розповіла Чорногоренко.

Чи будуть в електронному кабінеті повістки

Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в електронному кабінеті військовозобов'язаного повістки.

«Повістки — це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого „мобілізаційного“ закону», — зазначила вона.

Чорногоренко також зазначила, що верифікацію в реєстрі «Оберіг» вже проведено.

«Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК», — додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо

16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт № 10062 щодо цифровізації армії.