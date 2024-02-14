Головне за середу: МВФ відкрив фонд для України, НБУ просить бізнес вчасно повертати валюту, блокада кордону

Міжнародний валютний фонд оголосив про офіційне відкриття нового трастового фонду для підтримки економічних та фінансових реформ в Україні протягом наступних п'яти років. Мета фонду — залучити $65 мільйонів від країн-донорів. Ініціативу створення Фонду розвитку потенціалу України було представлено у Києві. Початкові ресурси фонду становили $16,5 млн.

Польські фермери оголосили про повну блокаду кордонів з 20 лютого

З 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною.

Обсяг неповернення валютного виторгу за час війни виріс вдвічі

Обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу на заході Європейської Бізнес Асоціації.

У січні грошова маса зменшилась на 2%, вперше за рік

У січні грошова маса в Україні вперше за рік зменшилась на 2% або на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. Востаннє перед цим грошова маса зменшувалась у січні 2023 року.

Українські банки заплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток — Гетьманцев

Українські банки заплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році. Зростання відрахувань пов'язане з підвищенням удвічі до 50% ставки податку на прибуток для банків на 2023 рік. З 2024 року ставку буде знижено до 25%.