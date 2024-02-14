З 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною, пише RMF FM.
Польські фермери оголосили про повну блокаду кордонів з 20 лютого
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Блокування кордонів
«Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів», — ідеться в комюніке профспілки фермерів «Солідарність», яке цитує польське RMF FM.
Раніше, 9 лютого, «Солідарність» оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів.
Чому протестують фермери
Польські аграрії заявляють, що протестують проти неконтрольованого припливу товарів з України до Польщі через відкриттям кордонів Європейським Союзом.
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Зазначено, що «відсутність регулювання ставить під сумнів рентабельність сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством».
«Тому на 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх польських прикордонних переходів з Україною та протести на місцях», — повідомили фермери «Солідарності».
Нагадаємо
Україна вже змінила правила експорту сільгосппродукції до п’яти країн ЄС. Уряд ухвалив постанову, щоб запобігти зловживанням.
«Мінфін» писав, що 9 лютого польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині». Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску — «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».
Коментарі - 5
А мне интересно, а львовскую фирму «Любе Авто» принадлежащая родственникам нефедова (главного рехформатора таможни), которая продолжает таскать «битки» из США, только через порты ЕС, эти ограничения торкнутся?
Забавная история когда пачка проплаченных фермеров блокирует транспортные артерии, а власть просто разводит руками. И я сейчас говорю не про конкретный случай.
Как по мне подобные действия в любой стране должны быть уголовно наказуемы.
Та и вообще почему страна должна кого-то защищать? Это же чистой воды конкуренция. А конкуренция двигатель прогресса. Или поляки хотят жить как в рф на дотациях и субсидиях от правительства?
С тем же успехом другая страна ЕС может перекрыть границы с Польшей…
поляки с 2007 года уверенно держат знамя первых в списке дотационных стран ЕС и самых «сосущих» бюджет ес. Им не привыкать. За злотые — хоть дьяволу