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14 лютого 2024, 8:36

Польські фермери оголосили про повну блокаду кордонів з 20 лютого

З 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною, пише RMF FM.

З 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною, пише RMF FM.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниБлокування кордонів«Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів», — ідеться в комюніке профспілки фермерів «Солідарність», яке цитує польське RMF FM.
Фото:pravda.com.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Блокування кордонів

«Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів», — ідеться в комюніке профспілки фермерів «Солідарність», яке цитує польське RMF FM.

Раніше, 9 лютого, «Солідарність» оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів.

Чому протестують фермери

Польські аграрії заявляють, що протестують проти неконтрольованого припливу товарів з України до Польщі через відкриттям кордонів Європейським Союзом.

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Зазначено, що «відсутність регулювання ставить під сумнів рентабельність сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством».

«Тому на 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх польських прикордонних переходів з Україною та протести на місцях», — повідомили фермери «Солідарності».

Нагадаємо

Україна вже змінила правила експорту сільгосппродукції до п’яти країн ЄС. Уряд ухвалив постанову, щоб запобігти зловживанням.

«Мінфін» писав, що 9 лютого польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині». Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску — «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 лютого 2024, 9:27
#
А вот по подробней о …морских путях!!!
А мне интересно, а львовскую фирму «Любе Авто» принадлежащая родственникам нефедова (главного рехформатора таможни), которая продолжает таскать «битки» из США, только через порты ЕС, эти ограничения торкнутся?
+
0
Strain
Strain
14 лютого 2024, 9:27
#
Ну и конечно же «братская» Польша не разгонит протестующих.
Забавная история когда пачка проплаченных фермеров блокирует транспортные артерии, а власть просто разводит руками. И я сейчас говорю не про конкретный случай.
Как по мне подобные действия в любой стране должны быть уголовно наказуемы.

Та и вообще почему страна должна кого-то защищать? Это же чистой воды конкуренция. А конкуренция двигатель прогресса. Или поляки хотят жить как в рф на дотациях и субсидиях от правительства?

С тем же успехом другая страна ЕС может перекрыть границы с Польшей…
+
+30
artarlit
artarlit
14 лютого 2024, 9:41
#
Поляки хотят жить как в рф на дотациях и субсидиях от правительства?

поляки с 2007 года уверенно держат знамя первых в списке дотационных стран ЕС и самых «сосущих» бюджет ес. Им не привыкать. За злотые — хоть дьяволу
+
0
Rubi0
Rubi0
14 лютого 2024, 11:24
#
Если в ЕС не давали дотации — то и Украина туда б не стремилась Пол бюджета ЕС идет на дотации аграриям ЕС, какая конкуренция, вы о чем, или вы забыли как Украина все квоты на поставку с/х за 1-2 месяца выгребала?
+
+15
bonv
bonv
14 лютого 2024, 10:38
#
Там теж олігархи двіжують.
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