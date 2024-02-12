Головне за понеділок: в Україну прибула місія МВФ, «Сенс Банком» цікавляться угорці

Представники МВФ з робочим візитом прибули до Києва, де обговорять з українською владою цілі економічної політики Києва та викликах, що стоять перед економікою.

OTP Bank хоче придбати «Сенс Банк» — ЗМІ

OTP Bank зацікавлений у покупці націоналізованого «Сенс Банку». Якщо цю угоду буде укладено, то угорський банк може стати четвертим за обсягом чистих активів в Україні.

Індекс S&P 500 пробив позначку 5 тисяч й оновив рекорд з 1972 року

Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 показав ріст 14-й тиждень поспіль, що було востаннє у 1972 році. Окрім цього індекс досяг позначки 5 тис пунктів вперше в історії.

Сума збитків, нанесених інфраструктурі України, сягнула майже $155 млрд — КSE

Сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже $155 млрд. Ця оцінка враховує також збитки, завдані Україні через підрив країною-агресором Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Курс долара та євро 12−16 лютого: чому тиск на гривню посилиться