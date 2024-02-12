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12 лютого 2024, 18:37

Сума збитків, нанесених інфраструктурі України, сягнула майже $155 млрд — КSE

Сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже $155 млрд. Ця оцінка враховує також збитки, завдані Україні через підрив країною-агресором Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Про це йдеться в даних КSE Institute.

Сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже $155 млрд.

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Зростання збитків

Зростання загальної суми збитків повʼязане зі збільшенням пошкоджених та зруйнованих обʼєктів інфраструктури, житлового фонду, промисловості, енергетики, сфер освіти та охорони здоровʼя.

На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Внаслідок бойових дій та регулярних обстрілів щодня збільшується кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будинків: станом на січень 2024 року таких понад 250 тисяч будівель. З них — 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків.

Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд. У порівнянні зі звітом на кінець 2023 року ця сума збільшилася на $4,8 млрд.

Окрім іншого, збільшення викликане переходом на інше джерело інформації для деяких областей (РПЗМ, Реєстр пошкодженого та знищеного майна). Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська.

Завдані інфраструктурі збитки на початок 2024 року сягають $36,8 млрд, втрати промисловості та підприємства — вже на рівні $13,1 млрд.

За останніми даними зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств.

Через бойові дії продовжує зростати сума прямих збитків від зруйнованої інфраструктури енергетичної галузі — до $9 млрд, агропромислового комплексу — $8,7 млрд.

Крім того, станом на початок цього року зросли збитки сфер ЖКГ — $4,5 млрд та охорони здоровʼя — ще на $1,4 млрд до $3,1 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kankakee
Kankakee
12 лютого 2024, 19:00
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Ха! 😸 рада Європи таки дозволила використовувати прибиль від заморожених активів Росії для допомоги Україні Канєшно побачимо, як воно ще буде працювати але це рішення перший крок 🎃
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