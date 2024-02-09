Головне за тиждень: закон про мобілізацію, рекорд з купівлі валюти, зменшення дефіциту бюджету у 20 разів

7 лютого, Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Можна не мати сумнівів, що документ оперативно пройде парламентські слухання та буде підписаний Президентом. Тому саме час підрахувати «ціну питання».

Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти: у січні долар максимально зріс за 16 місяців

У січні на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1,9% до 38,56, що максимумом за останні 16 місяців. Загалом чиста купівля валюти цього місяця сягнула $1,103 млрд, що є рекордом за останні 11 років.

Міжнародні резерви у січні схудли майже на 5%

В Україні протягом січня знизились міжнародні резерви на 4,9% або на $2 млрд. Станом на 1 лютого вони становили $38,5 млрд.

У січні дефіцит держбюджету зменшився майже у 20 разів

Дефіцит держбюджету Україні у січні зменшився майже у 20 разів, якщо порівнювати його з попереднім місяцем.

Інфляція в Україні у річному вимірі знизилася до 4,7% — Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні, у річному вимірі — до 4,7% з 5,1% за підсумками грудня.

НБУ вивчає питання обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали

Нацбанк розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.