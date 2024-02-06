Міжнародні резерви у січні схудли майже на 5%

В Україні протягом січня знизились міжнародні резерви на 4,9% або на $2 млрд. Станом на 1 лютого вони становили $38,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Чому резерви схудли

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 549,1 млн та викупив до резервів $16,0 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив $2 533,1 млн, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

Міжнародні надходження

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $898,9 млн. З цієї суми:

$512,1 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$386,8 млн — позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $441,6 млн.

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