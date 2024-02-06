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6 лютого 2024, 16:35

Міжнародні резерви у січні схудли майже на 5%

В Україні протягом січня знизились міжнародні резерви на 4,9% або на $2 млрд. Станом на 1 лютого вони становили $38,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

В Україні протягом січня знизились міжнародні резерви на 4,9%.
Фото: Pixabay

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Чому резерви схудли

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 549,1 млн та викупив до резервів $16,0 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив $2 533,1 млн, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

Міжнародні надходження

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $898,9 млн. З цієї суми:

  • $512,1 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $386,8 млн — позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $441,6 млн.

До теми: Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти: у січні долар максимально зріс за 16 місяців

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
bonv
bonv
6 лютого 2024, 16:43
#
Допомогу затримали:)))
+
+36
Alex2006
Alex2006
6 лютого 2024, 16:44
#
Тобто таким темпами висачить ще десь на 15 місяців навіть без допомоги США та ЄС, непогано :)
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
6 лютого 2024, 18:42
#
Ніхто не витрачає все до кінця, і в валюті там доволі не велика частка, там є золото, облігації… так що коли впаде нижче 30 тоді і курс попливе до низу…
+
0
Prya
Prya
6 лютого 2024, 19:29
#
Полагаю, значительно раньше поплывет.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 лютого 2024, 17:02
#
Чистая продажа НБУ составила $2,533млрд Резервы НБУ уменьшились на $2млрд Откуда разница в 533млн? Забыли учесть $390млн помощи Японии в январе. Если хорошо поискать, то можно найти и остальные $140млн помощи.
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