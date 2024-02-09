Інфляція в Україні у річному вимірі знизилася до 4,7% — Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні, у річному вимірі — до 4,7% з 5,1% за підсумками грудня. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Базова інфляція в січні становила 0,4% у місячному обчисленні, а в річному — 4,6%.

Як змінились ціни

За даними Держстату, на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5−0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6−0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

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Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг — на 5,6%, взуття — на 5,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,3% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції - на 1,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,6%. Водночас на 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.