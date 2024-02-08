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8 лютого 2024, 16:18

НБУ вивчає питання обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали (виправлено)

Нацбанк розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, пише Forbes.

Нацбанк розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.
Фото: bank.gov.ua

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Деталі

Додаткові обмеження на операції фізосіб та обмеження щодо розпорядження власними коштами Рожкова назвала сенситивною і актуальною темою.

За її словами, це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість бізнесу, який «продовжує використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».

«Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого — все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», — сказала Рожкова.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 32

+
+155
SamBB
SamBB
8 лютого 2024, 16:24
#
Бугагашеньки, це зовсім не стосується мобілізаційного закону?
+
+69
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 16:30
#
Это вот дурачкам, которые мне писали, что все будут переводить на карту жинки сразу и так обыграют власть в шашки

Проблема наших «особо хитрых», что они не поняли, что бесперспективно играть в игры против государства, которое само меняет правила игры. Пока вы играете в 2D шашки, с вами играют уже в 3D игру)))

Реальный способ просто выйти из доски или куба такого игрока в тень, где он не может манипулировать правилами игры
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 16:43
#
В принцип, власть если сильно захочет теоретически может это ограничить всё — и переводы, и пополнения наличными, механизмы есть.

Особенно учитывая что много схем связанных с «пополнением кэшем через терминал» у разного размера бизнесов (мелких и крупных), и много теневой зарплаты без налогов выплачивается «простым переводом на карту».

Кстати, именно поэтому так популярны терминалы в Украине на каждом углу, т.к. скажем в ЕС такого нет — не встречал даже отдельных терминалов пока что (может и есть, но мало), в основном функция Cash In есть у некоторых банкоматов и в целом она малопопулярна, т.к. в случае больших сумм у налоговых тут сразу будут вопросы и поэтому многие не рискуют проводить операции. В случае ограничений — эту сеть вероятно придётся свернуть, которая явно не живёт одними «пополнениями мобильного и оплатой коммуналки».

То есть таким образом хотят попытаться ударить по значительной части теневой экономики, но опять же подозреваю останутся какие-то «лазейки» для отдельной категории лиц как всегда. Хотя вряд ли эти ограничения поспособствуют как-либо отбеливанию бизнеса — скорее уходу в тень на другие схемы, потому что «взамен» государство ничего не предлагает: а лишь зажимать тех, кто не умеет работать по «схемам» оставляя лазейку «для своих».

Вот только банковская система тоже держится фактически во многом на теневых схемах — и какие для неё будут последствия — тоже большой вопрос.

Посмотрим какие будут у всего этого последствия.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 16:45
#
Я думаю что «пополнения» это просто чтобы паника не зажглась совсем. В реале там ОПЕРАЦИИ через терминал, т. е. и снятие, конечно
+
+22
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 лютого 2024, 16:25
#
Декларация рожковой за 2022 год!
Что там я не видел …ценных бумаг (ОВГЗ) но очень много валюты…

https://public.nazk.gov.ua/documents/89c7531f-06ad-4ac2-a766−99fd7bc84c6d
+
0
Alex2006
Alex2006
8 лютого 2024, 16:35
#
Якби ви порахували фінансовий результат, побачили б, що і вони в мінусі.
Але це знову лише чергова жалюгідна спроба перевести тему від ганьби. А ми про неї звісно будемо постійно нагадувати)

Alex2006
8 лютого 2024, 13:53
#
Ну от усі читачі і бачать як легко загнати маніпуляторів в куточок. Пан GrugoriyHoland вчора заявив таке:

GrugoriyHoland
7 февраля 2024, 16:31
#
НБУ… по факту кучка «супер» прохвостов,цель которых, при помощи всякого рода «стратегов» выдурить у населения побольше денег!!!

Це є повна нісенітниця, інспірована заздрістю, що інші люди добре примножили свою купівельну спровожність за рахунок облігацій на відміну від пана GrugoriyHoland, тому він і видумав цю казочку. А от коли задаєш конкретне питання, а яким же чином НБУ «видурює у населення побільше грошей» і яка йому від цього вигода — у відповідь лише жалюгідний злив і переведення стрілок в інше русло, бо казочку-страшилку для оленів придумав, а от деталі не продумав. Сумно. Але якщо раптом вистачить сили духу надати відповідь, чекатимемо з нетерпінням) Але читачі зараз зможуть переконатись, що лише буде черговий жалюгідний злив зі спробою перевести тему, перевіряйте :)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 лютого 2024, 16:42
#
Отже, ті люди, хто постійно нагрібали валюту під час війни, що призвело до таких наслідків як:
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
Ще й самі виявились у збитках. І як назвати цих людей?
Это ты писал?
значит рожкова и ей подобные своими действиями призвели до таких наслідків як:
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
+
+39
Riojas
Riojas
8 лютого 2024, 16:53
#
Вы не понимаете, это другое. Это как Зеленский переживал за экономику до 24.02 и поэтому никому про войну не говорил.
+
0
Alex2006
Alex2006
8 лютого 2024, 17:27
#

Alex2006
8 лютого 2024, 16:35
#
Але читачі зараз зможуть переконатись, що лише буде черговий жалюгідний злив зі спробою перевести тему, перевіряйте :)


От і перевірили :) Алекс, як завжди, виявився правим) Лише жалюгідний злив і спроби перевести тему :)
+
+61
TAN72
TAN72
8 лютого 2024, 16:27
#
Ну что вы ещё держите кеш на картах и депозитах😂
+
0
Alex2006
Alex2006
8 лютого 2024, 16:38
#
Так, а що з цим такого? Тримаю на рахунках, депозитах та облігаціях, маю через це гарний фінансовий результат, на відміну від збитків кабанчиків від купівлі валюти (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/232817/), в чому проблема?
+
+144
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 16:43
#
Парень, по факту НБУ уже почти прямым текстом пишет, что введет тебе лимиты на работу через терминал с наличкой и лимиты на переводы другим лицам.

Поэтому после повестки ты не сможешь снять деньги в терминале или перевести жене или теще

А насчет твоих процентов с гривнего вклада, то ими будет очень доволен пан Зеленский

Это ведь теперь его проценты как и вклад, а не ваши)))))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 лютого 2024, 17:00
#
Mike Bondarenko

Если зарплату выплачивают на банковские карты — зачем
все эти разговоры про наличку…
И если повезёт и повестки не будет — можно будет расплачиваться
зарплатной картой в АТБ через банковский терминал?

Или обязательно надо снимать всё наличкой а затем носиться
с тем кешем, периодически пополняя карты через терминал пополнения.

+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 17:02
#
А ХЗ как ограничения будут выглядеть. Очень может быть как просто превентивные, т.к. просто запрет на снятие и перевода скажем более 1000 гривен

Меня просто умиляет местный народ, который думает, что даже тут на форуме не сидят ребята из чиновников и в блокнот схемы не записывают))))

Я еще удивлен, что после нашего трепа они сразу же не ввели «антижинковый» лимит))

Хотя многие мужики возможно были бы и довольны)
+
0
Alex2006
Alex2006
8 лютого 2024, 17:17
#
Що за нісенітниці? Схоже ви сидите у збитках від купівлі валюти, і такими страшилками хочете хоч якось засопокїти себе після фінансових втрат) І відсотки і вклади — усе моє як і було. В чому проблема дати дружині свою картку чи підвязати її у Apple Pay?
+
0
Huper Huper
Huper Huper
8 лютого 2024, 17:08
#
Я так думал как и вы ещё год назад пока ко мне не пришёл фин.мотниторинг и несмотря на предоставленные все выписки и объяснения, все счета заблокированы уже как 3 месяца.
+
0
Alex2006
Alex2006
8 лютого 2024, 17:18
#
Так блокують того, кому скидують гроші, а не того, хто. Ви мабуть з криптою мутили Р2Р, таке часто буває.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
8 лютого 2024, 16:41
#
Я умнее государства
+
0
gucci
gucci
8 лютого 2024, 17:17
#
Ти лусниш в якийсь момент
+
+72
Riojas
Riojas
8 лютого 2024, 16:48
#
А вот и «обеспечительные меры» подвезли. Ну так совпало, бывает.
+
+15
252side
252side
8 лютого 2024, 17:01
#
Так обмеження і зараз є, якщо поповнюєш комусь картку в терміналі обмежено 5к грн, якщо свою там наче 49999
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 лютого 2024, 17:09
#
Миллионеры форума пополняют счета сразу на сотни тысяч,
поэтому действующее ограничение в 5000 грн — убивает их бизнес…
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 17:37
#
Ограничение в 5000 грн на анонимные пополнения давно есть, ещё где-то с 2020 года или раньше, недавно ввели обязательно подтверждение на телефон, но и его обходят — 1 телефон = 1 карта, на одну карту пополняют до 150 тыс. в месяц. Финмониторинги блокируют людей очень выборочно, иначе могут потерять большую базу клиентов, т.к. много теневого бизнеса в Украине держится именно на схемах разных.

Если пополнение своей карты — в данный момент насколько знаю — ограничений нет. Но видимо хотят и это ограничить + ограничить переводы анонимные.

Ещё как жил в Украине — хорошо помню очереди возле терминалов людей с хорошими пачками денег. Явно не зарплату кладут на пополнение мобильного :) Кто знает — тот знает и схемы эти активно многие используют до сих пор в Украине. Особенно криптовалютчики всякие и др. любители P2P. Вот как раз владельцы таких схем больше всего пострадают — или будут вынуждены переходить на другие варианты.

В Европе такого нет — если и есть какой-то неконтролируемый кэш, то в основном в турсфере, а нормально люди платят картами и доходы получают на карту. Я лично свой бизнес в ЕС зарегистрировал (ФОП в Украине закрыл), плачу официально налоги, получаю деньги на банковский счёт и не переживаю что мне завтра придёт налоговик с вопросам: да, налоги немаленькие, но можно сокращать налог на прибыль вписывая много чего в расходы — но я на равных правах со всеми.

А в Украине всё сделано так что по-белому полностью многим очень сложно работать. Вот походу решили «прижать» :)
+
+48
Антон Куминов
Антон Куминов
8 лютого 2024, 17:07
#
Добро пожаловать в ЕС :)
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 17:09
#
Я когда читал российские паблики и в там запускалась в начале войны цензура с блокировками Инсты и Фейсбука, то россияне орали, что у них строят «Православный КНДР». Ну ничего, мы тут свой УНДР строим такими же темпами. Если в чем и братья, то по степени дурки)))
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 17:15
#
«Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей«

То есть власть уже собралась по каким-то критериям делить людей на «нормальных» и «ненормальных».

Читай: в тоталитарном режиме за тебя будут решать можешь ли ты пользоваться своими же деньгами свободно или нет.
+
+28
Alex2006
Alex2006
8 лютого 2024, 17:19
#
Знову нісенітниці від тих, хто сидить у збитках від купівлі валюти :)
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 17:41
#
Alex2006, Вы про меня наверное забыли — я зарабатываю в евро в ЕС — и гривны у меня нет, счета давно заблокированы исполнетельным на большую сумму и видимо так и будет ещё долго :) А если бы и была гривна — я бы покупал валюту независимо от курса, потому что в доллар и евро верю больше.

А насчёт «нісенітниці» — мне уже не терпится почитать сообщения от тех, кто сидит в гривне и ОВГЗ — как помощи с других стран будет мало и гривна девальвирует, а также как начнут массово блокировать счета по закону о мобилизации.

Учитывая как быстро приняли в первом чтении — догадываюсь что его примут и во втором без значительных урезаний.

Вот тогда и посмотрим кто был прав, а кто нет :)
+
0
Alex2006
Alex2006
8 лютого 2024, 17:46
#
А, тобто ви просто заздрите тим, хто отримує гарні відсотки по облігаціям і тому хочете залякати їх якимись нісенітницями? Зрозуміло. Ну от я сиджу в обгліаціях, маю запас від девальвації десь до курсу 50, чого мені переживати чреез якісь казочки кабанчиків? Такі казочки чути постійно, і ніколи вони ще не справджувались.
+
0
mac
mac
8 лютого 2024, 17:42
#
Тю, а шо такое))) наличный бакс рулит, и непереубеждайте меня …
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 17:45
#
Гірше ж точно не буде?© Слуги типу народу…
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 17:46
#
Зробили всіх разом? Гірше точно не буде? (с)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/
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