НБУ вивчає питання обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали (виправлено)

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Додаткові обмеження на операції фізосіб та обмеження щодо розпорядження власними коштами Рожкова назвала сенситивною і актуальною темою.

За її словами, це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість бізнесу, який «продовжує використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».

«Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого — все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», — сказала Рожкова.