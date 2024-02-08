Нацбанк розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, пише Forbes.
8 лютого 2024, 16:18
НБУ вивчає питання обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали (виправлено)
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Деталі
Додаткові обмеження на операції фізосіб та обмеження щодо розпорядження власними коштами Рожкова назвала сенситивною і актуальною темою.
За її словами, це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість бізнесу, який «продовжує використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».
«Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого — все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», — сказала Рожкова.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 32
Проблема наших «особо хитрых», что они не поняли, что бесперспективно играть в игры против государства, которое само меняет правила игры. Пока вы играете в 2D шашки, с вами играют уже в 3D игру)))
Реальный способ просто выйти из доски или куба такого игрока в тень, где он не может манипулировать правилами игры
Особенно учитывая что много схем связанных с «пополнением кэшем через терминал» у разного размера бизнесов (мелких и крупных), и много теневой зарплаты без налогов выплачивается «простым переводом на карту».
Кстати, именно поэтому так популярны терминалы в Украине на каждом углу, т.к. скажем в ЕС такого нет — не встречал даже отдельных терминалов пока что (может и есть, но мало), в основном функция Cash In есть у некоторых банкоматов и в целом она малопопулярна, т.к. в случае больших сумм у налоговых тут сразу будут вопросы и поэтому многие не рискуют проводить операции. В случае ограничений — эту сеть вероятно придётся свернуть, которая явно не живёт одними «пополнениями мобильного и оплатой коммуналки».
То есть таким образом хотят попытаться ударить по значительной части теневой экономики, но опять же подозреваю останутся какие-то «лазейки» для отдельной категории лиц как всегда. Хотя вряд ли эти ограничения поспособствуют как-либо отбеливанию бизнеса — скорее уходу в тень на другие схемы, потому что «взамен» государство ничего не предлагает: а лишь зажимать тех, кто не умеет работать по «схемам» оставляя лазейку «для своих».
Вот только банковская система тоже держится фактически во многом на теневых схемах — и какие для неё будут последствия — тоже большой вопрос.
Посмотрим какие будут у всего этого последствия.
Что там я не видел …ценных бумаг (ОВГЗ) но очень много валюты…
https://public.nazk.gov.ua/documents/89c7531f-06ad-4ac2-a766−99fd7bc84c6d
Але це знову лише чергова жалюгідна спроба перевести тему від ганьби. А ми про неї звісно будемо постійно нагадувати)
Alex2006
8 лютого 2024, 13:53
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Ну от усі читачі і бачать як легко загнати маніпуляторів в куточок. Пан GrugoriyHoland вчора заявив таке:
GrugoriyHoland
7 февраля 2024, 16:31
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НБУ… по факту кучка «супер» прохвостов,цель которых, при помощи всякого рода «стратегов» выдурить у населения побольше денег!!!
Це є повна нісенітниця, інспірована заздрістю, що інші люди добре примножили свою купівельну спровожність за рахунок облігацій на відміну від пана GrugoriyHoland, тому він і видумав цю казочку. А от коли задаєш конкретне питання, а яким же чином НБУ «видурює у населення побільше грошей» і яка йому від цього вигода — у відповідь лише жалюгідний злив і переведення стрілок в інше русло, бо казочку-страшилку для оленів придумав, а от деталі не продумав. Сумно. Але якщо раптом вистачить сили духу надати відповідь, чекатимемо з нетерпінням) Але читачі зараз зможуть переконатись, що лише буде черговий жалюгідний злив зі спробою перевести тему, перевіряйте :)
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
Ще й самі виявились у збитках. І як назвати цих людей?
Это ты писал?
значит рожкова и ей подобные своими действиями призвели до таких наслідків як:
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
Alex2006
8 лютого 2024, 16:35
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Але читачі зараз зможуть переконатись, що лише буде черговий жалюгідний злив зі спробою перевести тему, перевіряйте :)
От і перевірили :) Алекс, як завжди, виявився правим) Лише жалюгідний злив і спроби перевести тему :)
Поэтому после повестки ты не сможешь снять деньги в терминале или перевести жене или теще
А насчет твоих процентов с гривнего вклада, то ими будет очень доволен пан Зеленский
Это ведь теперь его проценты как и вклад, а не ваши)))))
Если зарплату выплачивают на банковские карты — зачем
все эти разговоры про наличку…
И если повезёт и повестки не будет — можно будет расплачиваться
зарплатной картой в АТБ через банковский терминал?
Или обязательно надо снимать всё наличкой а затем носиться
с тем кешем, периодически пополняя карты через терминал пополнения.
Меня просто умиляет местный народ, который думает, что даже тут на форуме не сидят ребята из чиновников и в блокнот схемы не записывают))))
Я еще удивлен, что после нашего трепа они сразу же не ввели «антижинковый» лимит))
Хотя многие мужики возможно были бы и довольны)
поэтому действующее ограничение в 5000 грн — убивает их бизнес…
Если пополнение своей карты — в данный момент насколько знаю — ограничений нет. Но видимо хотят и это ограничить + ограничить переводы анонимные.
Ещё как жил в Украине — хорошо помню очереди возле терминалов людей с хорошими пачками денег. Явно не зарплату кладут на пополнение мобильного :) Кто знает — тот знает и схемы эти активно многие используют до сих пор в Украине. Особенно криптовалютчики всякие и др. любители P2P. Вот как раз владельцы таких схем больше всего пострадают — или будут вынуждены переходить на другие варианты.
В Европе такого нет — если и есть какой-то неконтролируемый кэш, то в основном в турсфере, а нормально люди платят картами и доходы получают на карту. Я лично свой бизнес в ЕС зарегистрировал (ФОП в Украине закрыл), плачу официально налоги, получаю деньги на банковский счёт и не переживаю что мне завтра придёт налоговик с вопросам: да, налоги немаленькие, но можно сокращать налог на прибыль вписывая много чего в расходы — но я на равных правах со всеми.
А в Украине всё сделано так что по-белому полностью многим очень сложно работать. Вот походу решили «прижать» :)
То есть власть уже собралась по каким-то критериям делить людей на «нормальных» и «ненормальных».
Читай: в тоталитарном режиме за тебя будут решать можешь ли ты пользоваться своими же деньгами свободно или нет.
А насчёт «нісенітниці» — мне уже не терпится почитать сообщения от тех, кто сидит в гривне и ОВГЗ — как помощи с других стран будет мало и гривна девальвирует, а также как начнут массово блокировать счета по закону о мобилизации.
Учитывая как быстро приняли в первом чтении — догадываюсь что его примут и во втором без значительных урезаний.
Вот тогда и посмотрим кто был прав, а кто нет :)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/