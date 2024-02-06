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6 лютого 2024, 14:58

Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти: у січні долар максимально зріс за 16 місяців

У січні на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1,9% до 38,56, що максимумом за останні 16 місяців. Загалом чиста купівля валюти цього місяця сягнула $1,103 млрд, що є рекордом за останні 11 років. Про це свідчать дані НБУ.

У січні на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1,9% до 38,56, що максимумом за останні 16 місяців.
Фото: Pixabay

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Як показує статистика, найбільше зростання курсу долара був зафіксований у вересні 2022 року — 3,8%, а у травні того ж року він становив аж 12,2%.

У січні українці оновили рекорд за купівлею валюти за останні 11 років — сальдо становило $1,103 млрд, що на $0,077 млрд більше, ніж у грудні 2023 року, коли відбувся стрибок.

Курс долара різко зріс наприкінці грудня 2023 року і досягнув максимуму на початку січня — 39,50 грн/долар, проте потім почав знижуватися. На момент написання новини середній курс у банках становить 37,55−38,10 грн за долар.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
fucktus
fucktus
6 лютого 2024, 15:11
#
Это вот ответ тому клоуну из ассоциации банков, что закон о мобилизации не влияет на банки. Это всего лишь слухи так работают. И далеко не все кто имеют депозиты продвинутые и следят за новостями. Теперь представьте реакцию обычного обывателя, если у его соседа Миши военком за неявку по повестке арестовал даже просто банковскую карточку с копейками на мешок гречки.

Этого абсолютно достаточно, чтобы среди всех знакомых Миши началась паника и они побежали снимать все с карт и конвертировать в доллар. Никакой зомбоящик тут панику не остановит, т.к. личный опыт важнее ТВ.
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+14
Dmitrik7
Dmitrik7
6 лютого 2024, 15:19
#
«Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти»

Где-то в уголке тихонько навзрыд плачет Alex2006.

До него вдруг начинает доходить, что «что-то не так» с ним, а не с теми, кто гребет валюту по любому курсу.

Но вот мамка подносит ему чай с печенькой, он понемногу успокаивается. Открывает свой старенький ноут и начинает писать комментарий со слов: «Аха-ха ржака…» И далее что-то про «уникальную стратегию приумножения бумаги на бумагу», про «оленей», «баранов» и «овец» ніц в этой жизни не понимающих".

Да.

Он понимает, что с ним то точно всё нормально.
Что-то не так с этим жалкими людишками, днём и ночью скупающими вонючие грязные бумажки по любому курсу.

До звиздеца оставалось не больше трех месяцев.
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0
fucktus
fucktus
6 лютого 2024, 15:27
#
Если реально блокировки счетов станут достаточно массовыми, то они создадут массовую панику и на рынок хлынет порядка 500 миллиардов гривен. Чтобы выйти им доллар нужно около $15 миллиардов даже если предположить начало приличного девала.

Сейчас очень многие просто из жадности не хотят продавать бумаги в гривне или расторгать депозиты со штрафами. Типа «до повестки продержусь» и тупо ждут окончание депозита или даты выхода в кеш. Вопрос в том, что скупой может не заплатить даже дважды, а вообще все потерять. Если начнется паника, то межбанк не выдержит даже закупки 5 ярдов долларов в месяц под матрасы. НБУ придется залезать в ЗВР или… запретить снимать наличным кеш выше лимита.

Я думаю лимитирование выхода в наличку практически неизбежно, сейчас последние месяцы, если не недели пока можно будет получить большую сумму в гривне наличными.

PS. Читал тут еще где-то что типа спасет оформление счетов на жену. Ребята, тогда разводитесь. Пока вы в браке, то имущество общее. Поэтому военкомы имеют полное право банить и счета/карты на ваших жен, т.к. они такие же ваши.
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
6 лютого 2024, 15:30
#
Никакой паники не будет. 100%
За годы войны люди адаптировались к новым реалиям.
Потихоньку скупают валюту на свободную гривну.
Счет не арестуют по щелчку. Будет время на «подумать» ;)
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fucktus
fucktus
6 лютого 2024, 15:35
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ХЗ. Смотря как военкомы будут делать.

Мобилизацию они делают так через ж**пу с их уличными гангстерскими налетами в духе работорговцев в Африке, что как раз военкомы отбили у населения мобилизоваться, даже кто имел патриотические взгляды.

Эти валенки также если начнут обращаться с инструментом блокировки счетов, то население и тут встанет на дыбы или раком. Поскольку мозгов у военкомов нет, то стоит ставить как раз на худший вариант.

Блокировка счетов — тонкий инструмент. Но военкомам его дай, так он его разобьет и руки порежет :)
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Dmitrik7
Dmitrik7
6 лютого 2024, 15:46
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Возможные ограничения могут быть ТОЛЬКО через суд.
Военком решать ничего не будет. Не бзди :) И других в омут не толкай.

Время на подумать будет.
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