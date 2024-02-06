Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти: у січні долар максимально зріс за 16 місяців

У січні на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1,9% до 38,56, що максимумом за останні 16 місяців. Загалом чиста купівля валюти цього місяця сягнула $1,103 млрд, що є рекордом за останні 11 років. Про це свідчать дані НБУ .

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Як показує статистика, найбільше зростання курсу долара був зафіксований у вересні 2022 року — 3,8%, а у травні того ж року він становив аж 12,2%.

У січні українці оновили рекорд за купівлею валюти за останні 11 років — сальдо становило $1,103 млрд, що на $0,077 млрд більше, ніж у грудні 2023 року, коли відбувся стрибок.

Курс долара різко зріс наприкінці грудня 2023 року і досягнув максимуму на початку січня — 39,50 грн/долар, проте потім почав знижуватися. На момент написання новини середній курс у банках становить 37,55−38,10 грн за долар.

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