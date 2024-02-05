У січні дефіцит держбюджету зменшився майже у 20 разів

Дефіцит держбюджету Україні у січні зменшився майже у 20 разів, якщо порівнювати його з попереднім місяцем. Про це свідчать дані Міністерства фінансів та Державного казначейства.

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Доходи й розходи бюджету

Доходи державного бюджету у січні 2024 року становили 154,2 млрд грн. Видатки склали 169,3 млрд грн.

У підсумку, за січень державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, у грудні було 285 млрд грн та 145,1 млрд грн у листопаді.

Зниження запозичень

Мінфін вказує, що план запозичень у січні вдалося виконати лише на третину.

Так, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період.

У тому числі від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 32,03 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 19,3 млрд грн ($250 млн та 235 млн євро). При цьому завдяки випуску військових ОВДП залучено 20,8 млрд грн.

Із зовнішніх джерел у січні надійшло лише 11,25 млрд грн ($297 млн) позики МБРР під гарантію Японії.

Погашення боргу

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень 2024 року склали 17,5 млрд грн (94,6% плану), платежі з обслуговування — 9,5 млрд грн (90,6% плану).

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