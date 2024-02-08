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8 лютого 2024, 20:02

Головне за четвер: Обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали та відставка Залужного

НБУ вивчає питання обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали

Нацбанк розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Новий закон про мобілізацію вже проходить через парламент: де взяти гроші на призов

Учора, 7 лютого, Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Можна не мати сумнівів, що документ оперативно пройде парламентські слухання та буде підписаний Президентом. Тому саме час підрахувати «ціну питання».

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Військового квитка і електронного кабінету призовника у мобільному додатку «Дія» не буде. Про це Forbes повідомили в пресслужбі Мінцифри. Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запровадження електронного військового квитка, проте без подробиць.

Мобілізація: Скільки коштуватиме Україні та як вплине на економіку країни. Прогноз курсу (відео)

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Як збільшити пенсію: 4 варіанти, які реально працюють

В Україні планують запровадити нову формулу для розрахунку пенсій. Можновладці говорять, що новація дозволить підвищити розмір виплат для понад половини пенсіонерів в середньому на 15−20%. Втім, вже зараз є можливість збільшити суму. В яких випадках це доцільно робити і що для цього потрібно, з’ясовував «Мінфін».

Залужного відправили у відставку. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Сирський

Президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і назначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

Джерело: Мінфін
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