У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
8 лютого 2024, 11:36
Мобілізація: Скільки коштуватиме Україні та як вплине на економіку країни. Прогноз курсу (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Що там, водити авто будуть забороняти? А всі водії вантажівок в нас жінки?
Звичайно вплине погано.
Позитивного прогнозу немає. Швидше за все, фронт звалиться десь, як це сталося з ворогом 2022 року, на Харківщині, — WP з посиланням на українських військових.
«Дефіцит кадрів — найгостріша зараз проблема. За словами одного з українських командирів: у його підрозділі 40 піхотинців, а має бути 200. Держава не змогла пояснити людям, що їм слід йти до армії. Ті, хто знав, що їм час йти, вже всі скінчилися», — зазначає видання.
«Куди ми йдемо? Я не знаю» , — додав він, командир. «Немає позитивного прогнозу. Абсолютно жодного. Це закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І скоріш за все, я думаю, фронт десь провалиться, як це було у ворога у 2022 році, на Харківщині».
«Їх треба кимось замінити», — сказав командир батальйону Олександр. «Їх немає ким замінити, тому вони більше сидять, у них падає моральний дух, вони хворіють або обморожуються. Вони закінчуються. Їх нема ким замінити. Передня частина тріщить. Фронт руйнується. Чому ми не можемо їх замінити? Тому що в нас немає людей; в армію ніхто не йде. Чому ніхто не йде в армію? Бо країна не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що вони повинні йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі вибігли».
Нестача кадрів може мати ефект доміно. Нестача боєприпасів та зброї також є проблемою. Командир, підрозділ якого нещодавно був перекинутий на нову ділянку фронту на сході України, розповів, що отримав 10 снарядів для двох гаубиць.