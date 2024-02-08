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8 лютого 2024, 11:36

Мобілізація: Скільки коштуватиме Україні та як вплине на економіку країни. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Як вплине нова хвиля мобілізації на економіку України?
  • Де взяти гроші для фінансування додаткової мобілізації.
  • Вплив мобілізації на ВВП України та економіку нашої країни в майбутньому.
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 8 по 14 лютого.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
Игорь УА
Игорь УА
8 лютого 2024, 12:23
#
Оккупация кацапами в любом случае будет стоить дороже.
+
+47
milon
milon
8 лютого 2024, 12:40
#
Вопрос жизни людей я как понимаю мы вообще не рассматриваем?
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
8 лютого 2024, 13:47
#
Рассматриваю конечно. При оккупации Украины кацапами погибших будет гораздо больше: замученных, растреляных, изнасилованных…
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
8 лютого 2024, 12:32
#
Есть поговорка свои на голову лезут…ножки свесив… Кто ети герои За зелёный кошелек пойдут…
+
0
Антон Подлипский
Антон Подлипский
8 лютого 2024, 12:49
#
Від виводу грошей, до ризиків не виконання зобовʼязень по контрактах.
Що там, водити авто будуть забороняти? А всі водії вантажівок в нас жінки?
Звичайно вплине погано.
+
0
Gazzbut
Gazzbut
8 лютого 2024, 13:44
#
К лету дефолт и развал фронта вполне вероятно

Позитивного прогнозу немає. Швидше за все, фронт звалиться десь, як це сталося з ворогом 2022 року, на Харківщині, — WP з посиланням на українських військових.

«Дефіцит кадрів — найгостріша зараз проблема. За словами одного з українських командирів: у його підрозділі 40 піхотинців, а має бути 200. Держава не змогла пояснити людям, що їм слід йти до армії. Ті, хто знав, що їм час йти, вже всі скінчилися», — зазначає видання.

«Куди ми йдемо? Я не знаю» , — додав він, командир. «Немає позитивного прогнозу. Абсолютно жодного. Це закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І скоріш за все, я думаю, фронт десь провалиться, як це було у ворога у 2022 році, на Харківщині».

«Їх треба кимось замінити», — сказав командир батальйону Олександр. «Їх немає ким замінити, тому вони більше сидять, у них падає моральний дух, вони хворіють або обморожуються. Вони закінчуються. Їх нема ким замінити. Передня частина тріщить. Фронт руйнується. Чому ми не можемо їх замінити? Тому що в нас немає людей; в армію ніхто не йде. Чому ніхто не йде в армію? Бо країна не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що вони повинні йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі вибігли».

Нестача кадрів може мати ефект доміно. Нестача боєприпасів та зброї також є проблемою. Командир, підрозділ якого нещодавно був перекинутий на нову ділянку фронту на сході України, розповів, що отримав 10 снарядів для двох гаубиць.
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