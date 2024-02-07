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7 лютого 2024, 20:00

Головне за середу: прогноз Fitch щодо банків в Україні, monobank запускає новий сервіс

Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча грошово-кредитна політика і поблажливе регулювання. «Ми очікуємо, що основні чинники кредитування для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний прогноз по сектору», — зазначає агентство.

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Джерело: Мінфін
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