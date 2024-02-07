Головне за середу: прогноз Fitch щодо банків в Україні, monobank запускає новий сервіс

Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча грошово-кредитна політика і поблажливе регулювання. «Ми очікуємо, що основні чинники кредитування для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний прогноз по сектору», — зазначає агентство.

За час війни допомога Україні від ЄС сягнула 85 мільярдів євро

Із початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації.

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Знову 18% плюс: дрібні банки починають відігравати назад зниження депозитних ставок