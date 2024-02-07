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7 лютого 2024, 16:07

За час війни допомога Україні від ЄС сягнула 85 мільярдів євро

Із початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає Інтерфакс-Україна.

Із початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.
Фото:kmu.gov.ua

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Допомога від ЄС

«Дякую за фінансову, гуманітарну та військову допомогу. З початку повномасштабної війни ця допомога досягла майже 85 млрд євро», — сказав він.

Водночас Боррель зазначив, що якщо брати до уваги всю надану допомогу, то вона з початку повномасштабного вторгнення рф склала 88 млрд євро, з них 28 млрд євро — допомога у вигляді військової підтримки.

За його словами, військова допомога надходитиме і надалі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна розпочне отримувати виплати у межах нового фінансового інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро з березня цього року. Україна розраховує отримати перший транш у межах європейського механізму Ukraine Facility на 4,5 млрд євро вже в березні.

«Мінфін» писав, що 1 лютого 2024 року лідери ЄС досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 лютого 2024, 16:40
#
Зина, а деньги где?
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