За час війни допомога Україні від ЄС сягнула 85 мільярдів євро

Із початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро . Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає Інтерфакс-Україна.

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Допомога від ЄС

«Дякую за фінансову, гуманітарну та військову допомогу. З початку повномасштабної війни ця допомога досягла майже 85 млрд євро», — сказав він.



Водночас Боррель зазначив, що якщо брати до уваги всю надану допомогу, то вона з початку повномасштабного вторгнення рф склала 88 млрд євро, з них 28 млрд євро — допомога у вигляді військової підтримки.



За його словами, військова допомога надходитиме і надалі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна розпочне отримувати виплати у межах нового фінансового інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро з березня цього року. Україна розраховує отримати перший транш у межах європейського механізму Ukraine Facility на 4,5 млрд євро вже в березні.

«Мінфін» писав, що 1 лютого 2024 року лідери ЄС досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.