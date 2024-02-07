monobank запускає новий сервіс — «Бойові». Деталі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 лютого 2024, 15:29

monobank запускає новий сервіс — «Бойові». Деталі

Щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах. Проте громадяни не мали б ми змоги відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні Сили України. Тому monobank запускає «Бойові», повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про сервіс

«Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя. Ми хочемо стати першою країною в світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і Бойові», — йдеться у повідомленні.

Як працює сервіс

При оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують цей сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран Бойових, де українці зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

Читайте також: monobank оновить інструмент для творців «Бази»

Кожен заклад може додати свою Банку і Бойові підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме ваш бізнес.

«Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якби не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було б. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і Бойові тим, завдяки кому, ця кава взагалі можлива», — зазначає Гороховський.

Для підключення Бойових у закладі зверніться до вашого аккаунт-менеджера. А якщо заклад ще не підключений до expirenza by mono, зробити це можна за посиланням.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+105
Bookseller
Bookseller
7 лютого 2024, 16:03
#
Плевать на ваш сервис, больше укрбанками не пользуюсь, не благодарите… Все вопросы к Минобороны.
+
0
HarryK
HarryK
7 лютого 2024, 16:09
#
Звичайно не користуєтеся укрбанками — вони ж растовє не працюють)
+
0
Bookseller
Bookseller
7 лютого 2024, 16:12
#
А откуда ты знаешь, что там на ростове? Вот я тебя и раскусил.
+
+88
Mr Bungle
Mr Bungle
7 лютого 2024, 16:08
#
Да у монобанка крыша вышла погулять
+
+30
Riojas
Riojas
7 лютого 2024, 16:34
#
Сам-то сервис нормальный, но в связи с последними изменениями, кофе большинство уже попило…
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
7 лютого 2024, 16:10
#
Скоро як вдячність за життя коже віднесе своє життя.
+
+60
innapcholko
innapcholko
7 лютого 2024, 16:18
#
Благодаря потугам ТЦК — скоро вообще донатить на ЗСУ перестанут.
+
+15
mphet26
mphet26
7 лютого 2024, 17:54
#
2 года как перешел на револют, правда карту пришлось открывать через Германию, но в Украине сервис работает. Если бы Украина позволила полноценно зайти другим мировым сервисам, то от привет24 и котобанков осталась бы только страница в википедии.

Тем кто хочет помочь военным, то помогайте своим друзьям и знакомым, им всегда нужны любые мелочи, а котобанки в качестве посредников здесь лишние.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 104905216316 и 39 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами