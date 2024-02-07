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7 лютого 2024, 9:37

Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча грошово-кредитна політика і поблажливе регулювання. Про це з посиланням на міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings пише «Інтерфакс-Україна».

Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча грошово-кредитна політика і поблажливе регулювання.
Фото:depositphotos

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Очікування Fitch

«Ми очікуємо, що основні чинники кредитування для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний прогноз по сектору», — зазначає агентство.

Посилаючись на загальногалузеву оцінку стійкості Нацбанку, Fitch зазначає, що шість із семи українських банків (які входять до рейтингу) мають достатню капіталізацію, і лише державний Укрексімбанк потребує підтримки капіталу для задоволення своїх цільових вимог до коефіцієнта достатності капіталу.

«Однак, ризики для капіталу залишаються високими через військовий конфлікт і його вплив на банківський сектор та економіку загалом. Довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті всіх українських банків, що мають рейтинг Fitch, становлять „CCC-“, що на одну сходинку вище за суверенний рейтинг», — ідеться в публікації.

Ситуація з достатністю капіталу державного Укрексімбанку погіршилася: наприкінці січня цей показник за регулятивним капіталом (Н2) становив 4,2% (тоді як у квітні 2023 р. — 5,93%), а за основним капіталом (Н3) — 2,1%, (раніше — 2,98%), він потребує докапіталізації, повідомляє Fitch Ratings.

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«Оцінка не виявила масштабних потреб сектору в рекапіталізації, і лише один із семи рейтингованих Fitch банків, Укрексімбанк, потребує збільшення капіталу для виконання вимог до цільового коефіцієнту капіталу», — йдеться в повідомленні.

«Ми очікуємо, що прибутковість банків стане ключовим джерелом поліпшення капіталу і продовжить підтримувати капіталізацію у 2024 році… Однак прибутковість у 2024 році навряд чи буде такою ж високою, як у 2023 році, оскільки відсоткові ставки зараз набагато нижчі», — вважає агентство.

Воно нагадало, що рекордна прибутковість минулого року допомогла сектору підвищити коефіцієнт достатності регулятивного капіталу до 21,1% на кінець 2023 року з 19,7% на кінець 2022 року.

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Fitch додало, що податок на непередбачуваний прибуток банків, запроваджений у грудні 2023 року, сповільнить відновлення буферів капіталу, які були виснажені внаслідок формування великих резервів у 2022 році.

Поліпшення нормативів достатності капіталу також може сповільнитися, якщо НБУ почне скасовувати тимчасові заходи, які він ввів для підтримки банків в умовах війни, хоча агентство очікує, що поетапна відмова буде поступовою.

Джерело: Мінфін
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