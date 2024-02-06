Головне за 6 лютого: міжнародні резерви схудли, українці оновили рекорд з купівлі валюти

В Україні протягом січня знизились міжнародні резерви на 4,9% або на $2 млрд. Станом на 1 лютого вони становили $38,5 млрд. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти: у січні долар максимально зріс за 16 місяців

У січні на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1,9% до 38,56, що максимумом за останні 16 місяців. Загалом чиста купівля валюти цього місяця сягнула $1,103 млрд, що є рекордом за останні 11 років.

Європарламент і Рада ЄС погодили новий механізм підтримки України на 50 мільярдів євро

В понеділок, 5 лютого, Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо створення нового єдиного спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, одночасно підтримуючи її зусилля щодо проведення реформ у рамках її шляху вступу до ЄС. Загальний бюджет фонду в Україні становитиме 50 млрд євро.

ЄС розпочне виплати Україні за програмою на 50 млрд євро з березня — Урсула фон дер Ляєн

Україна розпочне отримувати виплати у межах нового фінансового інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро з березня цього року. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Залучення мільярдів: Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвест-гарантії для України

Європейська Комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні.

Цінні кадри: скільки заробляють топи Нацбанку, Привату, Ощаду та Сенс Банку