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6 лютого 2024, 20:00

Головне за 6 лютого: міжнародні резерви схудли, українці оновили рекорд з купівлі валюти

Міжнародні резерви у січні схудли майже на 5%

В Україні протягом січня знизились міжнародні резерви на 4,9% або на $2 млрд. Станом на 1 лютого вони становили $38,5 млрд. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти: у січні долар максимально зріс за 16 місяців

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ЄС розпочне виплати Україні за програмою на 50 млрд євро з березня — Урсула фон дер Ляєн

Україна розпочне отримувати виплати у межах нового фінансового інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро з березня цього року. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Європейська Комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні.

Цінні кадри: скільки заробляють топи Нацбанку, Привату, Ощаду та Сенс Банку

На початку кожного року фінустанови та їхні керівники підбивають підсумки роботи, особисті у тому числі. Публічні звіти щодо зарплат та винагород подають керівники держбанків та члени їх наглядових рад. «Мінфін» зібрав їх та проаналізував цю інформацію.

Джерело: Мінфін
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