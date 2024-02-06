Цінні кадри: скільки заробляють топи Нацбанку, Привату, Ощаду та Сенс Банку

На початку кожного року фінустанови та їхні керівники підбивають підсумки роботи, особисті у тому числі. Публічні звіти щодо зарплат та винагород подають керівники держбанків та члени їх наглядових рад. «Мінфін» зібрав їх та проаналізував цю інформацію.

Зарплати голови НБУ та його заступників

Першим у правлінні Нацбанку річну декларацію до НАЗК (Нацагентство з питань запобігання корупції) за минулий рік подав його голова Андрій Пишний. З неї видно, що голові НБУ у 2023 році було виплачено 7,5 млн грн, або в середньому 628,9 тис. грн на місяць. Це без додаткових виплат у вигляді внесків до недержавного пенсійного фонду регулятора (200,8 тис. грн) та додаткового блага (11,96 тис. грн). На початок 2024 року у Пишного накопичилося на рахунку у Корпоративному недержавному пенсійному фонді Нацбанку 257,4 тис. грн.

Нагадаємо, що Андрій Пишний прийшов до Національного банку 7 жовтня 2022 року, під час воєнного стану, на зміну Кирилові Шевченку, який залишив посаду за станом здоров'я. З цією ротацією пов'язують заміну багатьох директорів департаментів, члена правління, членів Ради НБУ.

Зарплатні виплати голови не змінювалися з 2022 року, коли Пишний задекларував нацбанківську зарплату лише на 1,5 млн грн. Але треба пам'ятати, що його офіційно призначили в НБУ лише 7 жовтня, і він пропрацював там менше трьох місяців.

У відповідь на офіційний запит «Мінфіну» в Національному банку повідомили, що після повномасштабного вторгнення не змінювали зарплатну сітку не тільки для Андрія Пишного, але й для всієї верхівки регулятора. У 2024 році в тому числі.

«За останні 5 років з дня запиту видання „Мінфін“ розмір винагороди членів Ради НБУ та заробітної плати голови Нацбанку, та його заступників переглядався двічі у бік збільшення. З початку дії воєнного стану розмір заробітної плати голови Національного банку, його заступників та, відповідно, членів Ради НБУ не переглядався. Поки що не приймалося рішення про перегляд розміру заробітної плати голови Національного банку та його заступників, відповідно, та винагороди членів Ради Нацбанку у 2024 році», — йдеться у відповіді «Мінфіну».

Заступники голови НБУ декларації за 2023 рік на НАЗК не публікували, однак, можна вивчити попередні звіти (адже регулятор не змінював їхні оклади під час великої війни):​

перший заступник голови Катерина Рожкова — 6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць; заступник голови Юрій Гелетій — 5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.; заступник голови Ярослав Матузка — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.; заступник голови Сергій Ніколайчук — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.; заступник голови Дмитро Олійник — 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.; заступник голови Олексій Шабан — 5,95 млн грн за 2022 рік, 496,1 тис. грн/міс.

Дмитра Олійника було призначено до Нацбанку 25 жовтня 2022 року, після того, як його очолив Андрій Пишний.

Усі дані взяті зі звітів посадовців на НАЗК та подані в тій самій послідовності, що й на сайті НБУ.

У Національному банку пояснили, що зарплата його правління — це лише оклади. Виходить, що немає надбавок за наукові звання, досвід тощо.

Розмір окладу голови НБУ прив'язаний до середньої заробітної плати голів держбанків, яких в Україні було п'ять на кінець 2022 року. До четвірки Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк влітку додався Сенс Банк.

«Згідно з методикою, розмір посадового окладу голови Національного банку України встановлюється у розмірі не більше середньомісячного розміру основної заробітної плати голів державних банків України, який визначений за даними інформації про розмір заробітної плати керівництва держбанків за IV квартал року, що передує періоду, з якого переглядається розмір посадового окладу голови НБУ. Інші складові заробітної плати, окрім посадового окладу, голові Нацбанку та його заступникам не передбачені», — йдеться у відповіді Національного банку для «Мінфіну».

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Скільки отримують члени Ради Нацбанку

Згідно з чинним законодавством, наглядовий орган регулятора — Рада Національного банку — має складатися з 9 осіб: по 4 призначає Верховна Рада та Президент, голова НБУ туди автоматично входить.

Однак, фактично, наразі у Раді працюють лише шестеро, і там немає голови, яким до 14 листопада 2022 року був Богдан Данилишин. У членів Ради у різні періоди спливали терміни повноважень, проте, їх контракти не продовжувалися на нові терміни і не призначалися фахівці на заміну.

Багато членів Ради встигли подати до НАЗК декларацію за 2023 рік, хоча й не всі. Виплати від Нацбанку їм називаються не «зарплатою», а «винагородою». «Мінфін» зібрав усі актуальні дані:

Анатолій Барсуков (заступив на посаду 1 грудня 2022 року) — 3,3 млн грн за 2023 рік, 274,9 тис. грн в середньому на місяць; Ігор Веремій (21 червня 2022 року) — 1,7 млн грн за трохи більше 6 місяців 2022 року, 275 тис. грн/міс.; Василь Горбаль (16 вересня 2020 року) — 3,3 млн грн за 2022 рік, 274,9 тис. грн/міс.; Андрій Пишний (7 жовтня 2022 року) — 7,5 млн грн за 2023 рік, 628,9 тис. грн/міс.; Василь Фурман (16 листопада 2022 року) — 3,3 млн грн за 2023 рік, 273,8 тис. грн/міс.; Олена Щербакова (1 грудня 2022 року) — 3,3 млн грн за 2023 рік, 274,9 тис. грн/міс.

Усі члени Ради мають інші доходи, окрім виплат Нацбанку: хтось за надання майна в оренду, хтось отримує відсотки від ОВДП, хтось — пенсію, як Анатолій Барсуков (289 тис. грн).

Якщо не зважати на Андрія Пишного, який також очолює правління, можна вважати середній розмір винагороди в Раді приблизно рівним. А з огляду на виплати Андрію Пишному (7,5 млн грн на рік/628,9 тис. грн/міс.), витрати на Раду можуть підвищуватися.​

У НБУ пояснили, що розмір щомісячної винагороди члену Ради Національного банку може сягати 50% окладу члена правління/голови правління.

«Розмір винагороди членів Ради НБУ визначено законом „Про Національний банк України“. Відповідно до його статті 10, щомісячна винагорода члена Ради НБУ складає 50 відсотків максимального розміру посадового окладу члена правління Національного банку (голови НБУ). Відповідно, розмір винагороди членів Ради НБУ змінюється у разі зміни розміру посадового окладу голови Національного банку. Інших складових винагороди для членів Ради Нацбанку не передбачено. Виплата винагороди членам Ради провадиться щомісяця, відповідно до встановленого Національного банку порядку», — йдеться в офіційній відповіді Нацбанку для «Мінфіну».

Зарплати керівництва Ощадбанку

Державні банки розміри зарплат/винагород свого правління та наглядової ради зобов'язані публікувати у своїй звітності на сайтах, і роблять це щомісяця. Грифа секретності немає, це все публічна інформація.

Наприклад, зі звіту Ощадбанку за грудень 2023 року видно, що 8-ми членам правління, включаючи голову, виплачено зарплати на загальну суму 5,1 млн грн до оподаткування. Річного звіту за 2023-й поки що немає, але вже зрозуміло, що загальні витрати перевищать 60 млн грн.

У попередні роки загальні зарплатні витрати (до оподаткування) на правління змінювалися так:

2021 рік — 67,3 млн грн;

2022 рік — 54,8 млн грн.

Найбільша зарплата у голови правління Сергія Наумова — 1,17 млн грн. Якщо звідси забрати податкові відрахування (229,5 тис. грн), то «на руки» вийде 941,6 тис. грн/міс.

Зарплати керівництва в Ощаді постійно змінюються. Наприклад, голові Наумову найбільше нарахували у липні 2023-го — 1,4 млн грн (до податків) і найменше у серпні — 680,2 тис. грн, але це, найімовірніше, пов'язано з виплатою відпускних. Середньомісячне нарахування йому становить близько 1,05 млн грн.

Максимальна зарплата члена правління/заступника голови Ощада за 2023 рік становила 740−750 тис. грн/міс., а мінімальна — 300−450 тис. грн/міс.

Зі звіту видно, що у заступників голови та членів правління зарплати відрізняються в рази. Цей факт у відкритих даних не пояснюється. Також не вказується, хто які суми отримує, — це стандартна практика, хоча склад правління можна легко встановити на сайті держбанку:

Євген Драчко-Єрмоленко; Антон Тютюн; Олег Стрінжа; Арсен Мілютін; Юрій Каціон; Дар'я Онищенко; Наталія Буткова-Витвицька.

Наглядова рада Ощадбанку у 2023 році функціонувала нерівно, навіть можна сказати, що більше не працювала, ніж працювала. Це випливає з його платіжної відомості.

З офіційного звіту видно, що повні нарахування всім 9-ти членам наглядової ради були здійснені лише в січні та квітні — щоразу сукупно на 14 млн грн/міс…, або по 1,55 млн грн/міс. кожному. У травні та червні виплати зроблено спочатку 5-ти, а потім 3-м членам НР, відповідно, кожному по 341,6 тис. грн. А у лютому-березні, липні-жовтні та у грудні винагороди не нараховані нікому.​

На сайті банку вказано повний склад його НР:

Хуан Енріке Перес Калот;

Юлія Пашко;

Роза Топанова;

Олександр Роднянський;

Володимир Лавренчук;

Філіп Хізлі;

Михайло Крупинський;

Елізабет Нельсон.

Зрозуміло, що за 2023 рік наглядова рада вийде на сукупний обсяг виплат трохи більше 30 млн грн, тобто менше, ніж у попередні роки:

2022 рік — 47,2 млн грн;

2021 рік — 35,9 млн грн.

У коментарі «Мінфіну» пресслужба Ощадбанку пояснила, що розмір винагороди наглядовій раді не залежить від результатів поточної діяльності структури. А рішення про виплати членам НР приймає Кабмін — найвищий орган управління держбанку.

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Цей принцип (затвердження зарплат урядом) застосовується до всіх держбанків. Але виплати, наприклад, правлінню та наглядовій раді Приватбанку перевищують платежі ощадбанківцям, що підтверджується їхньою поточною звітністю.

Голові правління Приватбанку Герхарду Бьошу у грудні 2023 року нарахували зарплати на 1,9 млн грн до оподаткування. Двом його заступникам — по 1,6 млн грн, ще трьом — по 1,2−1,3 млн грн кожному, і двом — по 1,1 млн грн. Менше за мільйон не виписали нікому.

Більше керівництву Привату платили лише у січні-2023, коли оплачували відпустки, та голові виписали зарплату на 3,2 млн грн (до оподаткування). Зазвичай же, останній місяць року «найхлібніший» щодо виплат.

Але якщо дивитися загалом за 2023 рік, то видно, що голова правління жодного разу не отримав менше мільйона гривень, а середня зарплата заступника голови варіювалася в рамках 600−900 тис. грн/міс., члена правління — 400−600 тис. грн/міс.

До складу правління Приватбанку входять:

Герхард Бьош, голова;

Лариса Чернишова (управління ризиками);

Марюс Качмарек (операційні питання);

Дмитро Мусієнко (роздрібний бізнес);

Євген Заграєв (малий та середній бізнес);

Антон Разумний (комплаєнс);

Солвіта Деглава (реорганізація та проблемні активи).

Наглядова рада Привату у грудні 2023 року також отримала більше, ніж зазвичай. Два члени по 583,8 тис. грн/міс., решта семеро — по 1,2 млн грн до оподаткування.

«Приватбанк керується затвердженими акціонером (державою Україна) Положеннями про наглядову раду банку та Положенням про винагороду членів НР, за якими банк укладає з кожним членом наглядової ради цивільно-правовий договір на умовах, затверджених вищим органом. У ньому визначаються, зокрема, права, обов'язки, умови роботи та розмір винагороди члена наглядової ради, у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати», — прокоментувала «Мінфіну» ситуацію пресслужба Приватбанку.

До складу наглядової ради Приватбанку входять:

Нільс Мелнгайліс, голова; Артем Шевальов; Збігнєв Ягейло; Надір Шейх; Михай Йонеску; Федеріко Руссо; Володимир Литвин; Юлія Мецгер; Сергій Олексієнко.

Наглядова рада Привату працювала не весь 2023-й, на початку року з її членами не були укладені договори, тому в січні-лютому винагороди не нараховувалися, а в березні їх отримали лише троє з 9 членів у розмірі 74,8 тис. У середньому за рік їм платили (до податків) 580−600 тис. грн/міс.​

Голові правління Укрексімбанку Сергію Єрмакову у грудні 2023 року нарахували зарплату у розмірі 1,2 млн грн до сплати податків. Наразі у правлінні банку троє людей: двоє отримують 713,5−798 тис. грн, ще один — 1,3 млн грн (більше, ніж голова).

Такий порядок зарплат діяв із вересня до грудня минулого року. Тільки у квітні та серпні нарахування голові були менше мільйона (812 тис. грн та 928 тис. грн відповідно).

У січні-серпні 2023 року в правлінні Ексіма було на одну людину більше, а в лютому навіть на двох — працювали шестеро. Тоді члени правління отримували в середньому від 600 тис. грн до 1 млн грн, із окремими винятками в літні місяці, що, наймовірніше, було пов'язано з відпустками.

Зараз у правлінні Сергія Єрмакова троє людей:

Дмитро Каплюк;

Михайло Медко;

Олександр Щур.

Динаміка зарплат правлінню Укрексімбанку така:

2021 рік (жовтень — грудень) — 9,3 млн грн;

2022 рік — 49,3 млн грн;

2023 рік — 53,9 млн грн.

Якщо перекласти три місяці 2021 року на рік, то можна вийти на загальний обсяг 32,7 млн грн.

Наглядова рада Укрексімбанку не працювала півроку — з липня до грудня 2023-го. У зв'язку із закінченням повноважень 6 незалежних членів НР та відсутністю призначень, засідання не проводилися і, відповідно, винагороди не виплачувались.

До цього, у січні-травні 2023 року всі 9-ро членів наглядової ради отримували однакову винагороду — 518,1 тис. грн/міс., а в червні 484,6−518,1 тис. грн/міс.

Зараз на сайті Укрексімбанку вказано вісім членів НР:

Вікторія Страхова;

Олександр Бевз;

Юрій Буца;

Домінік Меню;

Розван Мунтеану;

Роберт С. Коссман;

Ростислав Футало;

Сільвія Юмі Ганссер-Поттс.

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Виконуючому обов'язки голови правління Укргазбанку Родіону Морозову у грудні-2023 нарахували зарплату у розмірі 870 тис. грн (до оподаткування). Цю суму керівник отримував майже весь рік, окрім перших місяців: у січні винагорода склала «скромні» 479,1 тис. грн., у лютому — вже 1,7 млн грн, а в березні — 761,3 тис. грн.

​Розбіг місячних зарплат членів правління Укргазбанку широкий — від 550 тис. грн до 1,1 млн грн. Іноді члени правління отримували більше свого голови — у 2023-му це було у березні та грудні.

До правління Родіона Морозова входять:

Наталія Василець;

Володимир Пономарьов;

Тамара Савощенко;

Андрій Самохвалов;

Максим Ващук;

Наталія Ільницька.

Дениса Чернишова було усунуто у зв'язку з кримінальним розслідуванням.

В Укргазбанку є профспілка «Працівників AБ «Укргазбанк», до якої регулярно збираються внески, але також із неї часто виплачується матеріальна допомога. Її розмір може обчислюватись декількома тисячами гривень, а може досягати і 3,3−3,7 млн грн, як було з головою та членом правління у лютому 2023-го.

Також на початку минулого року члени правління Укргазу отримували компенсації витрат на період воєнного стану у зв'язку з тимчасовим переміщенням (витрати на оплату житла, добові тощо), розмір яких обчислювався 100−250 тис. грн, а за рік досяг 400−600 тис. грн.

Наглядова рада Укргазбанку минулого року не простоювала жодного місяця, і її членам утричі підняли розмір щомісячної винагороди. У січні-квітні члени отримували по 125,6 тис. грн/міс., а голова — 148,4 тис. грн (до оподаткування). У травні особам, які входять до НР, заплатили 367−377 тис. грн, а у червні щомісячну виплату підвищили до 402,3 тис. грн.

З серпня до листопада 2023 року зафіксувалися два стандарти винагороди: голові НР — 475,4 тис. грн/міс., решті членам — по 402,3 тис. грн/міс.

Тривалий час у платіжній відомості наглядової ради вказувалися 5-ро членів, але в грудні до них приєднався шостий. Хоча на сайті Укргазбанк у НР зазначено 7 імен:

Саннела Пашич (голова); Яна Бугрімова; Марина Лазебна; Іраклій Елашвілі; Енріка Рімолді; Андерс Пер Фаст; Юрій Блащук.

До речі, новому, 6-му члену наглядової ради у грудні призначили винагороду у розмірі нижче за решту членів — 243,8 тис. грн.

Майже весь грудень 2023 року Сенс Банк ще не мав постійного голови правління, тільки 30 грудня, за результатами конкурсу, затвердили Олексія Ступака, а тепер його мають узгодити в Нацбанку. По суті, Ступак розпочав роботу вже з 2024-го. Але раніше складалася непроста кадрова ситуація. Сенс націоналізували 21 липня 2023 року і майже відразу призначили головою правління Дмитра Кузьміна, проте вже за три тижні той звільнився, і тимчасовим в.о. стала заступник голови Олена Зубченко.

У грудні Зубченко нарахували зарплату у розмірі 950 тис. грн (до оподаткування), і у звіті уточнили, що заступнику голови нараховується доплата за виконання обов'язків голови. Решті дали зарплати по 750 тис. грн/міс. та підтримували їх після націоналізації.

До правління Олексія Ступака входять:

Олена Зубченко; Андрій Соколов; Інна Тютюн; Олексій Шклярук.

Наглядова рада Сенс Банку змогли сформувати не відразу після націоналізації, тому в липні 2023 року нарахувань НР не проводилося. Перші виплати було проведено у серпні — від 139,2 тис. до 177,4 тис. грн. Але пізніше середній розмір підвищили до 460−600 тис. грн, а в грудні зафіксувалися стандартні суми — 524 тис. грн і 623 тис. грн.

Наглядову раду Сенс Банку очолив Шевкі Аджунер, а його членами стали:

Андрій Свистун; Ростислав Дюк; Андрій Пронченко; Владислав Власюк.

«Згідно із законом про акціонерні товариства, статутом банку, затвердженим акціонером, визначення розміру винагороди членів наглядової ради належить до виняткової компетенції акціонера. Члени наглядової ради отримують виключно фіксовану винагороду. Змінної винагороди для них не передбачено, а отже, і не виплачується», — розповіли «Мінфіну» у пресслужбі Сенс Банку.