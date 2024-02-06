Європарламент і Рада ЄС погодили новий механізм підтримки України на 50 мільярдів євро

В понеділок, 5 лютого, Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо створення нового єдиного спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, одночасно підтримуючи її зусилля щодо проведення реформ у рамках її шляху вступу до ЄС. Загальний бюджет фонду в Україні становитиме 50 млрд євро . Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що Український фонд об'єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024−2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

Три компоненти програми

компонент I: уряд України підготує Український плану в якому викладуть свої наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Фінансова підтримка у формі грантів і позик державі Україна надаватиметься на основі виконання Плану України, який буде підкріплюватися низкою умов і графіком виплат;

компонент II: згідно з Рамковою інвестиційною програмою для України, ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ. Гарантія від України покриватиме ризики позик, гарантій, інструментів ринку капіталу та інших форм фінансування, що підтримують цілі Механізму;

компонент III: допомога при вступі до ЄС та інші заходи підтримки, які допомагають Україні узгодити законодавство ЄС і провести структурні реформи на шляху до майбутнього членства в ЄС.

Фінансування

Загальний бюджет фонду в розмірі 50 млрд в євро буде розподілено між 33 млрд євро кредитів і 17 млрд євро грантів.

Гранти будуть мобілізовані за допомогою нового спеціального інструменту, запропонованого в контексті середньострокового перегляду багаторічної фінансової програми (MFF). Позики будуть гарантовані запасом власних ресурсів, подібно до поточного фінансування в рамках макрофінансової допомоги «Плюс» (MFA+).

Україна може запросити, в межах Українського плану, платіж попереднього фінансування в розмірі до 7% від суми програми.

Значна частка інвестиційної частини Українського плану та Рамкової інвестиційної програми в Україні буде призначена для зелених інвестицій, а частина в Рамковій інвестиційній програмі в Україні буде зарезервована для малих та середніх підприємств. План також буде спрямований на підтримку національних органів влади.

У тексті передбачено можливе перехідне фінансування, щоб забезпечити якнайшвидше надходження коштів до України.

Буде певна гнучкість в управлінні бюджетом, враховуючи, що Україна є країною у стані війни.

Реформи в Україні

Передумовою підтримки України в рамках нового механізму буде те, що Україна продовжить підтримувати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також буде гарантувати дотримання прав людини, включаючи права осіб що належать до меншин.

Крім того, регламент забезпечить належне інформування та консультації українського парламенту та організацій громадянського суспільства в Україні щодо розробки та реалізації Українського плану.

Наступні кроки

Попередню угоду має схвалити Рада ЄС та Європарламент, перш ніж текст зможе пройти офіційну процедуру прийняття. Після прийняття угода буде опублікована в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності наступного дня. Постанова почне діяти одразу після набуття чинності.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 лютого 2024 року лідери ЄС досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.