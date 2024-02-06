Залучення мільярдів: Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвест-гарантії для України

Європейська Комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Деталі

Згідно з угодою ЄС надасть IFC фінансові гарантії на суму до 90 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну в рамках Програми кращого майбутнього IFC (BFP).

Очікується, що мобілізовані інвестиції приватного сектору в рамках програми досягнуть понад 500 млн євро в різних секторах, включаючи основну інфраструктуру та виробництво товарів, сприяння декарбонізації та збереження засобів до існування.

Нагадаємо

У 2022 році IFC запустила Програму економічної стійкості (ERA) вартістю $2 млрд для підтримки приватного сектору України. Відтоді IFC надала фінансування на суму понад $650 млн та залучила понад $400 млн для підтримки технологічного сектору, агробізнесу, важливого експорту та імпорту, а також фінансування МСП.