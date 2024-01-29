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29 січня 2024, 13:40

Група «Нафтогаз» відновила роботу онлайн-сервісів після кібератаки

Група «Нафтогаз» відновила роботу всіх онлайн-сервісів газопостачальної компанії «Нафтогаз України» та компанії «Газмережі». Про це йдеться у повідомленні пресслужби групи.

Група «Нафтогаз» відновила роботу всіх онлайн-сервісів газопостачальної компанії «Нафтогаз України» та компанії «Газмережі».
Фото:depositphotos

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Вебсайти та кол-центр компаній ГК «Нафтогаз» та «Газмережа» працюють у штатному режимі, йдеться у повідомленні.

26 січня дата-центр «Парковий», клієнтами якого є десятки державних компаній, заявив, що повернув мережеву інфраструктуру в режим штатної та безпечної роботи після кібератаки. Повний доступ до даних компанія обіцяла забезпечити протягом 48 годин.

Читайте: Хакерська атака на Нафтогаз: сайти і кол-центр не працюють

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.

19 січня хакери атакували monobank. Користувачі банку повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій. Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 січня 2024, 13:56
#
Спасибо «благодетели»
А когда, на каком году НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, появится НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ качества природного газа для бытовых пользователей?
+
+15
Kidav
Kidav
29 січня 2024, 17:47
#
Колись відмінять нарахування на поставку газу, чі треба звикати до цієї непотреби?
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