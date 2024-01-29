Група «Нафтогаз» відновила роботу онлайн-сервісів після кібератаки

Група «Нафтогаз» відновила роботу всіх онлайн-сервісів газопостачальної компанії «Нафтогаз України» та компанії «Газмережі». Про це йдеться у повідомленні пресслужби групи.

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Вебсайти та кол-центр компаній ГК «Нафтогаз» та «Газмережа» працюють у штатному режимі, йдеться у повідомленні.

26 січня дата-центр «Парковий», клієнтами якого є десятки державних компаній, заявив, що повернув мережеву інфраструктуру в режим штатної та безпечної роботи після кібератаки. Повний доступ до даних компанія обіцяла забезпечити протягом 48 годин.

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Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.

19 січня хакери атакували monobank. Користувачі банку повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій. Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки.