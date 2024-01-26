Головне за тиждень: НБУ зберіг облікову ставку 15%, два держбанки хочуть продати іноземним інвесторам
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики. За його словами, ураховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною.
«Мінус» $6 трлн за 3 роки: чому падає Фондовий ринок Китаю і чи зможе Компартія його врятувати
КНР готується витратити сотні мільярдів доларів на підтримку фондового ринку. Але аналітики переконані, що зупинити його падіння не вдасться — проблеми Китаю набагато глибші і лише грошима тут не зарадити. Що відбувається в країні і чи варто купувати акції місцевих компаній зі знижкою, розбирався «Мінфін».
Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори
Купувати чи ні: за якого курсу долара вкладення у гривневі ОВДП залишаться вигідними
У моменти ситуативного зростання курсу долара люди починають активно обговорювати вигоду вкладень у гривневі ОВДП. Не стала винятком і січнева девальвація нацвалюти. І доки гривня знову зміцнюється з середини січня, обговорення цієї теми триває. Розберімося, чого ж насправді очікувати від інвестицій у гривневі облігації цього року і до якого граничного курсу долара вони залишаються вигідними.
Індекс S&P 500 оновив історичний максимум
«Мінфін» розпродав майже весь криптопортфель: яку стратегію обрали на 2024 рік
BTC пішов нижче $39 тис. і це ще не межа. З початку року перша криптовалюта подешевшала на 10%. До ватри дров докидають поганими новинами й спотові BTC-ETF: чистий відтік склав $76 млн, а з BTC вивели рекордні $640 млн. Однак, «Мінфін» планує сформувати новий криптопортфель і, звичайно, заробити. Розповідаємо, яку стратегію для цього обрали.
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