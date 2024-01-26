Головне за тиждень: НБУ зберіг облікову ставку 15%, два держбанки хочуть продати іноземним інвесторам

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики. За його словами, ураховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною.

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