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26 січня 2024, 20:00

Головне за тиждень: НБУ зберіг облікову ставку 15%, два держбанки хочуть продати іноземним інвесторам

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики. За його словами, ураховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною.

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Джерело: Мінфін
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