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22 січня 2024, 8:36

Індекс S&P 500 оновив історичний максимум

Індекс S&P 500 зріс до нового історичного максимуму. На торгах 19 січня він піднявся до позначки 4826,17. Про це повідомив Bloomberg.

Індекс S&P 500 зріс до нового історичного максимуму.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Попередній внутрішньоденний максимум за індексом S&P 500 було зафіксовано на торгах 4 січня 2022 року на позначці 4818,62 пункту. Після падіння на 19% у 2022 році індекс S&P 500 у 2023 році показав приріст на 24%.

Зростанню ринку сприяли останні економічні дані в США, які посилили очікування, що ФРС почне знижувати ставки цього року, повідомив Bloomberg. З березня 2022 року ФРС підвищила ставку на 525 базисних пунктів до поточного діапазону 5,25−5,5%. ФРС залишила відсоткові ставки без змін на попередньому засіданні. Очікується, що на наступному засіданні 30−31 січня регулятор збереже ставки в діапазоні 5,25−5,5% вчетверте поспіль.

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За словами Майкла Хартнетта з Bank of America, акції, що показали сильний приріст у 2023 році, знову стали фаворитами для трейдерів. Інвестори повертаються до покупок акцій компаній зростання, паперів технологічного сектора та компаній, пов'язаних із штучним інтелектом.

Найпозитивніший прогноз щодо індексу S&P 500 дали в інвесткомпанії Oppenheimer — там очікують підйому індексу до рівня 5200 пунктів у 2024 році. У Citi припускають підйому до 5100 пунктів, у Bank of America прогнозують зростання ринку американських акцій до 5000 пунктів за індексом S&P 500.

У JPMorgan песимістично оцінюють перспективи ринку акцій у 2024 році. Банк має найнижчу мету на кінець року для індексу S&P 500 — 4200 пунктів, що передбачає потенціал зниження понад 13%.

У банку попередили, що інвесторів може очікувати сюрприз у зв'язку з вищими відсотковими ставками ФРС протягом тривалого часу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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