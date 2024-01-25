Головне за четвер: Ставка НБУ, продовження виплат для ВПО та вкладення у гривневі ОВДП

У моменти ситуативного зростання курсу долара люди починають активно обговорювати вигоду вкладень у гривневі ОВДП. Не стала винятком і січнева девальвація нацвалюти. І доки гривня знову зміцнюється з середини січня, обговорення цієї теми триває. Давайте розберемося, чого ж насправді очікувати від інвестицій у гривневі облігації цього року і до якого граничного курсу долара вони залишаються вигідними.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів рф на користь України

Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відбудови після руйнувань, спричинених розв’язаною росією війною.

Україна у 2024: Чи довіряти гривні? Вплив допомоги Заходу. Демографічна проблема та активи росії (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Олексієм Кущем — економістом, фінансовим аналітиком Аналітичного центру «Об'єднана Україна», автором багатьох публікацій в економічних ЗМІ — про національну валюту, заморожені активи росії, українську землю та нерухомість, демографічну проблему в Україні та багато іншого.

Внутрішнім переселенцям продовжили виплати до березня. Що далі

Усім категоріям внутрішньо переміщених осіб продовжать чинні умови соціальних виплат до 1 березня цього року. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі єдиного телемарафону.