Внутрішнім переселенцям продовжили виплати до березня. Що далі

Усім категоріям внутрішньо переміщених осіб продовжать чинні умови соціальних виплат до 1 березня цього року. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі єдиного телемарафону, передає Укрінформ.

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Як зміняться виплати ВПО

«Враховуючи певні труднощі внутрішньо переміщених осіб, особливо у зимовий період, наприклад, знайти роботу, а також іще низку додаткових обставин, які можуть ускладнити для них перепризначення допомоги як для ВПО, ми спільно з урядом вирішили абсолютно всім категоріям до 1 березня продовжити існуючі умови виплат», — зазначила вона.

За словами Жолнович, місяць продовження таких виплати потребує понад 6 млрд грн. «Це досить значна сума, проте ми її знайшли у своїх резервах і готові будемо всім громадянам в межах закриття зимового періоду повністю продовжити виплати на тих умовах, які є», — підкреслила міністр.

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Вона пояснила, що з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені внутрішньо переміщеним пенсіонерам з низьким доходом, у яких пенсія менша за 9444 гривні.

«Тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу, з високими пенсіями допомога ВПО продовжуватись не буде», — додала глава Мінсоцполітики.

«Ми також абсолютно автоматично продовжуємо допомогу для людей з інвалідністю першої та другої груп, дітям з інвалідністю, а також для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», — уточнила Жолнович.

Водночас буде продовжено виплати для внутрішньо переміщених родин, які працевлаштувалися торік, але мають невеликий рівень доходу, тобто менш як 9400 гривень на кожного члена сім'ї.

«Так само ми будемо продовжувати допомогу тим людям, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць. Тоді ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми», — зауважила міністр.

За її словами, уряд дуже гнучко підходить до кожної категорії переселенців, враховує всі обставини, які можуть у них виникати.

«Разом з тим наголошуємо, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати, тому що нам потрібно розвивати економіку», — резюмувала Жолнович.