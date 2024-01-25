В цьому відео Олексій Козирев говорить з Олексієм Кущем — економістом, фінансовим аналітиком Аналітичного центру «Об'єднана Україна», автором багатьох публікацій в економічних ЗМІ - про національну валюту, заморожені активи росії, українську землю та нерухомість, демографічну проблему в Україні та багато іншого.
25 січня 2024, 16:55
Україна у 2024: Чи довіряти гривні? Вплив допомоги Заходу. Демографічна проблема та активи росії (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Даже эксперт с видео Алексей Кущ говорит о том, что всё будет зависеть от внешней помощи. И нельзя исключать, что финансовой помощи или не будет вообще, или почти не будет, тогда будет девальвация значительная.
Стоило бы это донести Кулебе и прочим политикам, которые привыкли кричать что «вопрос помощи уже решён». Кто будет отвечать за эти слова — если вдруг помощи в полном объёме не будет? Конечно же никто.
Вот только в случае очень печальной ситуации — все эти условные Кулебы дружно и безнаказано уедут на нагретые «виллы» за границей, купленные на коррупционные деньги, где уже проживают и шикуют их дети, а разгребать придётся обычному населению последствия.
Ещё и раздавать придётся многим поколениям долги, которые набрали коррупционеры, и в гривне эти долги будут выражены огромными цифрами. Похоже украинская экономика обречена на нищету в следующие годы, хотя даже на этом фоне будет множество новостей про рост и перемогу по всем направлениям…