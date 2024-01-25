Україна у 2024: Чи довіряти гривні? Вплив допомоги Заходу. Демографічна проблема та активи росії (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Олексієм Кущем — економістом, фінансовим аналітиком Аналітичного центру «Об'єднана Україна», автором багатьох публікацій в економічних ЗМІ - про національну валюту, заморожені активи росії, українську землю та нерухомість, демографічну проблему в Україні та багато іншого.