Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів рф на користь України

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Що це означає

24 січня Комітет підтримав 20 голосами «закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», йдеться у повідомленні.

Якщо закон буде ухвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом Джо Байденом, то він відкриє шлях для першої в історії США конфіскації активів Центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів та республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Байдена.

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Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, що також отримав переважну підтримку обох партій.

Нагадаємо

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.