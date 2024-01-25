Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відбудови після руйнувань, спричинених розв’язаною росією війною. Про це повідомляє Reuters.
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів рф на користь України
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Що це означає
24 січня Комітет підтримав 20 голосами «закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», йдеться у повідомленні.
Якщо закон буде ухвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом Джо Байденом, то він відкриє шлях для першої в історії США конфіскації активів Центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.
Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів та республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Байдена.
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Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, що також отримав переважну підтримку обох партій.
Нагадаємо
За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.
Коментарі - 3
Почнуть торгуватись за власні інтереси та вимагати поступок по не повʼязаним з Україною питанням.
Нажаль, розвинута демократія може зашкодити війні завдяки повільності прийняття рішень