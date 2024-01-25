Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів рф на користь України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2024, 8:10

Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів рф на користь України

Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відбудови після руйнувань, спричинених розв’язаною росією війною. Про це повідомляє Reuters.

Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відбудови після руйнувань, спричинених розв’язаною росією війною.
Фото:depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це означає

24 січня Комітет підтримав 20 голосами «закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», йдеться у повідомленні.

Якщо закон буде ухвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом Джо Байденом, то він відкриє шлях для першої в історії США конфіскації активів Центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів та республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Байдена.

Читайте: Білий Дім підтримує конфіскацію $300 млрд заморожених російських активів на користь України — Bloomberg

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, що також отримав переважну підтримку обох партій.

Нагадаємо

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
w33
w33
25 січня 2024, 8:18
#
Це очікувано
+
0
kadaad1988
kadaad1988
25 січня 2024, 10:39
#
Посмотрим как проголосует сенат…
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 січня 2024, 10:53
#
А що тут дивитись
Почнуть торгуватись за власні інтереси та вимагати поступок по не повʼязаним з Україною питанням.
Нажаль, розвинута демократія може зашкодити війні завдяки повільності прийняття рішень
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають ankrem, Антон Куминов и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами