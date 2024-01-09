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9 січня 2024, 20:00

Головне за 9 січня: НБУ розповів про прибутки банків, Угорщина готова зняти вето

Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2023 року

Українські банки заробили у січні — листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки — 80,276 млрд грн. Найприбутковішим став державний Приватбанк, який заробив 54,456 млрд гривень.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
9 січня 2024, 21:36
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Флуд-офтоп

Есть идея — оружие мира — херячить по позициям врага канабисными бомбами — обкуреные орки станут сразу дружелюбными — профит — будут сдавать позиции без боя
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