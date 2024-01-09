Головне за 9 січня: НБУ розповів про прибутки банків, Угорщина готова зняти вето

Українські банки заробили у січні — листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки — 80,276 млрд грн. Найприбутковішим став державний Приватбанк, який заробив 54,456 млрд гривень.

Мінфін залучив 16,8 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів на першому у цьому році аукціоні ОВДП, 9 січня, залучило до державного бюджету 16,77 млрд грн.

Угорщина готова зняти вето на 50 млрд євро для України, але є умови

Угорщина заявила, що може зняти своє вето на пакет допомоги від Європейського Союзу Україні в розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд. Деталі

Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Що буде з криптовалютою у 2024 році: 8 найгучніших прогнозів