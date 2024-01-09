Головне за 9 січня: НБУ розповів про прибутки банків, Угорщина готова зняти вето
Українські банки заробили у січні — листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки — 80,276 млрд грн. Найприбутковішим став державний Приватбанк, який заробив 54,456 млрд гривень.
Мінфін залучив 16,8 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів на першому у цьому році аукціоні ОВДП, 9 січня, залучило до державного бюджету 16,77 млрд грн.
Угорщина готова зняти вето на 50 млрд євро для України, але є умови
Угорщина заявила, що може зняти своє вето на пакет допомоги від Європейського Союзу Україні в розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд. Деталі
Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.
Що буде з криптовалютою у 2024 році: 8 найгучніших прогнозів
Минулий рік був сприятливим для криптовалют: капіталізація ринку зросла з 795 млрд до поточних 1,55 трлн (+95%), багато ключових гравців вистояли під натиском регуляторів, розпочався рух у напрямку запуску спотових ETF на біткоїн та ефіріум, понад половини країн світу легалізували криптовалюти. «Мінфін» зібрав 8 найгучніших та найдивніших прогнозів подальшого розвитку ринку криптоактивів, та оцінив, наскільки вони реальні.
Коментарі - 1
Есть идея — оружие мира — херячить по позициям врага канабисными бомбами — обкуреные орки станут сразу дружелюбными — профит — будут сдавать позиции без боя