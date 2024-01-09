Угорщина заявила, що може зняти своє вето на пакет допомоги від Європейського Союзу Україні в розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Про це пише Європейська правда із посиланням на Politico.
Угорщина готова зняти вето на 50 млрд євро для України, але є умови
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Ця вимога угорського прем'єра Віктора Орбана викликала скептицизм у деяких дипломатів ЄС, які вважають, що вона не забезпечить передбачуваності для України.
За угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.
Як зазначає видання, це дало б угорському прем'єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.
Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС.
Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу.
Європейські лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.
За даними ЗМІ, Євросоюз готує «план Б» з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.
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