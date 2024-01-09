Угорщина готова зняти вето на 50 млрд євро для України, але є умови

Угорщина заявила, що може зняти своє вето на пакет допомоги від Європейського Союзу Україні в розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Про це пише Європейська правда із посиланням на Politico.

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Ця вимога угорського прем'єра Віктора Орбана викликала скептицизм у деяких дипломатів ЄС, які вважають, що вона не забезпечить передбачуваності для України.

За угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Як зазначає видання, це дало б угорському прем'єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу.

Європейські лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

За даними ЗМІ, Євросоюз готує «план Б» з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.