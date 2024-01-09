Мінфін залучив 16,8 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів на першому у цьому році аукціоні ОВДП, 9 січня, залучило до державного бюджету 16,77 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

222,47 млн грн під 16,80% з погашенням 20 листопада 2024 року;

1,25 млрд грн під 17,60% з погашенням 15 жовтня 2025 року;

1,50 млрд грн під 18,60% з погашенням 24 лютого 2027 року.

В іноземній валюті:

$153,09 млн під 4,66% з погашенням 30 січня 2025 року;

190,03 млн євро під 2,50% з погашенням 10 липня 2025 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.