Міністерство фінансів на першому у цьому році аукціоні ОВДП, 9 січня, залучило до державного бюджету 16,77 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
9 січня 2024, 17:45
Мінфін залучив 16,8 мільярда від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 222,47 млн грн під 16,80% з погашенням 20 листопада 2024 року;
- 1,25 млрд грн під 17,60% з погашенням 15 жовтня 2025 року;
- 1,50 млрд грн під 18,60% з погашенням 24 лютого 2027 року.
В іноземній валюті:
- $153,09 млн під 4,66% з погашенням 30 січня 2025 року;
- 190,03 млн євро під 2,50% з погашенням 10 липня 2025 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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